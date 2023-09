En attendant Décadence X: 10 choses à savoir sur la saga d'horreur

Depuis près de 20 ans, les chapitres de la saga Décadence se succèdent sur nos écrans, laissant derrière eux corps démembrés, entrailles dégoulinantes, coulisses d’hémoglobine et échos de maints cris d’effroi. En attendant la sortie du dixième volet, jetons un coup d’œil sur le passé de la franchise horrifique en 10 faits et anecdotes. Cœurs sensibles s’abstenir...

La prémisse

Le titre Décadence (ou Saw, dans sa version originale) n’évoque qu’un vague souvenir ? Ou, pire encore, rien ? Sa prémisse est restée la même depuis son premier chapitre, en 2004. L’infâme John Kramer, alias Jigsaw, place ses victimes dans des situations, pièges, mécanismes ou trappes dont elles peuvent sortir vivantes... mais pas indemnes. Car pour retrouver la liberté, elles devront faire d’importants sacrifices, incluant souvent supplices corporels extrêmes et amputations infligées à autrui... ou à soi-même. Tout ça, pour leur apprendre à chérir une vie qu’ils ont trop souvent tenue pour acquise.

Photo d'archives

Du court au long métrage

C’est d’abord sous la forme d’un court métrage de moins de 10 min que Décadence a vu le jour, en 2003. Celui-ci a impressionné les bonzes hollywoodiens à tel point qu’il a poussé la maison de production américaine Evolution Pictures à fonder une division entièrement consacrée à l’horreur. Le long métrage Décadence a ainsi été le tout premier projet de Twisted Pictures.

Capture d'écran YouTube

Bien plus que des films

Le succès monstre de la franchise Décadence a rapidement porté ses personnages et sa prémisse au-delà des confins du septième art. Au cours des deux dernières décennies, Jigsaw et compagnie ont tenu la vedette de jeux vidéo et de romans graphiques, en plus d’inspirer diverses collections de figurines et même des manèges et parcours immersifs ayant fait la joie des amateurs de sensations fortes.

Photo tirée du site Amazon.ca

Souvent imitée...

Comme tout phénomène culturel d’une telle ampleur, la saga Décadence a inspiré bon nombre de pastiches, parodies et [très] pâles copies. On pense, entre autres, à la série Films de peur qui s’en est à maintes reprises inspirée, ou encore à des œuvres – le terme est généreux – comme Are You Scared, ayant repris le concept... mais avec des résultats beaucoup moins glorieux. Une comédie musicale relatant les événements du premier film vient également de prendre l’affiche à New York.

Photo d'archives

La renaissance d’un genre

Plusieurs attribuent à Décadence la paternité d’un nouveau sous-genre cinématographique : le torture porn. En quoi consiste-t-il ? Il est caractérisé par ses scènes d’une violence inouïe, où les meurtres et séances de torture sont présentés de manière insistante, impudique et explicite, à l’image de la pornographie. Il regroupe également des titres comme L’Auberge, Martyrs, Captivité, The Human Centipede et la relecture du classique I Spit On Your Grave, lancée en 2010.

Bientôt à la télévision ?

Après le cinéma, l’univers macabre de Décadence pourrait bientôt être décliné au petit écran. En 2021, le président de Lionsgate TV confirmait au magazine américain Deadline qu’un projet de série télévisée faisait partie des conversations internes. Rien ne s’est encore concrétisé, mais les fans continuent d’espérer.

Déverser du sang... pour en récolter

Si la série Décadence a fait son nom à grands coups de décalitres d’hémoglobine déversés copieusement, elle a également permis aux banques de sang de se renflouer au fil des ans. Aux États-Unis, une campagne promotionnelle bien spéciale accompagne la sortie de chaque nouveau chapitre : les cinéphiles sont invités à faire don de leur sang en échange d’une entrée gratuite pour découvrir les plus récentes aventures de Jigsaw.

Plus d’une centaine de victimes

En près de 20 ans, ce sont 105 victimes qui ont perdu la vie au fil des neuf premiers chapitres, toutes dans des circonstances particulièrement spectaculaires. Le plus sanglant demeure Décadence 3D – le septième volet –, où pas moins de 27 personnes ont péri aux mains de Jigsaw et de ses pièges diaboliques.

Photo d'archives

Un blason à redorer

Certes, le premier Décadence a laissé une marque indélébile, autant dans l’esprit des cinéphiles que dans l’industrie. Mais son héritage, quant à lui, a été terni par des suites de qualité, disons, variable. Elle a d’ailleurs touché le fond du baril en 2021 avec Spirale, un neuvième chapitre honni par les fans et les critiques. Décadence X parviendra-t-il à redorer le blason de la série ? On le souhaite ardemment.

Retour dans le passé

Que nous réserve ce 10e chapitre tant attendu de la série Décadence ? On sait que l’intrigue nous ramènera dans le passé, entre les événements des deux premiers films. On y retrouvera ainsi John Kramer, qui s’envole vers le Mexique alors qu'on lui a promis un traitement révolutionnaire contre son cancer incurable. Mais lorsqu’il réalisera que les instigateurs de ce voyage médical l’ont floué, il mettra ses mécaniques à profit pour leur apprendre une bonne leçon.

Alexandro Bolaños Escamilla/Lionsgate