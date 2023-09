SCHMIDT, Lise



Vendredi, le 1er septembre 2023, à la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Lise Schmidt, de Vaudreuil-Dorion.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mylène Farand, Daniel Farand (Carole Ménard) et Sylvain Farand (France Villeneuve), ses petits-enfants : Nicolas (Bianca Labrie), Marc-Antoine, Jérémie, Maxime (Mélinda Lalonde), Simon et Julien, ses arrière-petits-enfants : Lily, Noah et Azélya ainsi que ses frère, soeur et belles-soeurs: feu Jean (Pauline Yvorchuck), Michelle, Yves (Marie Manseau) et feu Jacques (Louise Brouillard) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis en présence des cendres au22025, ROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC, H9X 0B2514 457-4440www.bvfc.cale dimanche, 1er octobre 2023, de 13h à 15h. Une liturgie sera célébrée ce même jour en la chapelle du complexe funéraire à 15h.Un merci tout spécial à sa grande amie Lise Gosselin, au personnel de la Signature du Félix de Vaudreuil-Dorion, ainsi qu'à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges.