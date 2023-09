Feuilles mortes, pelouse, haie de cèdre, plates-bandes : voici comment préparer son terrain avant l’hiver

L'automne est arrivé ! C’est le temps de préparer votre terrain pour l’hiver. Voici les erreurs à éviter – qui vous font perdre du temps – et comment miser sur les gestes efficaces, utiles et profitables pour que l’an prochain, tout soit prêt rapidement pour profiter de votre espace naturel !

Quoi faire avec les fleurs vivaces ?

L’erreur courante :

Tout enlever !

À faire plutôt :

Ne touchez pas aux vivaces qui fleurissent à l’automne. Même chose avec les couvre-sol et certaines vivaces comme la lavande et les heuchères. Émilie Desnoyers, conceptrice et chargée de projets chez Les Innovations paysagées Ladouceur, y va d’un conseil simple : « Si la plante est encore belle en automne, on la laisse ainsi ! ».

Le feuillage des vivaces les protège en les isolant du froid durant l’hiver. Vous pourrez faire la taille des feuilles tôt au printemps.

CandyBox Images - stock.adobe.com

Quoi faire avec la pelouse ?

L’erreur courante :

Arrêter de tondre et laisser le terrain à l’abandon.

À faire plutôt :

Coupez tant que le gazon pousse ! Lors de la dernière coupe, offrez-lui une tonte de nettoyage courte (environ 3 à 5 cm) et ne laissez pas les résidus sur votre terrain.

Ramassez ce qui pourrait « étouffer » votre pelouse (feuilles mortes, résidus de coupe, branches, etc.) et devenir un nid à mulots.

Un bon truc est de tondre même les feuilles mortes tombées sur la pelouse et de vider le tout dans votre compost.

Sasha - stock.adobe.com

Quoi faire avec les feuilles mortes ?

L’erreur courante :

Vous départir de vos feuilles !

À faire plutôt :

Ramassez vos feuilles mortes et videz-les dans votre compost. Sinon, profitez des journées où votre ville offre le ramassage des débris naturels.

Vous pourriez être tentés d’utiliser les feuilles mortes comme isolant ou engrais naturels gratuits, mais c’est à éviter à cause de la moisissure des feuilles et des maladies fongiques.

maxbelchenko - stock.adobe.com

Quoi faire avec les conifères (arbre ou haie) ?

L’erreur courante :

Les croire invincibles en hiver.

À faire plutôt :

Les conifères ont besoin d’être bien arrosés en automne afin de prévenir leur dessèchement pendant l’hiver, particulièrement lors des périodes de gel/dégel.

Protégez vos conifères les plus fragiles des vents et des charges de neige avec une protection adaptée (toile, abri, clôtures, etc.). « Vous pouvez prendre une toile en jute ou en géotextile. Toutefois, cette dernière est davantage réutilisable. Après la saison, vous pourrez la plier, la ranger et la réutiliser l’an prochain », explique Émilie Desnoyers.

Pour les protections hivernales, respectez la règle suivante : installez-les le plus tard possible en automne et retirez-les le plus tôt possible au printemps. Pensez à planter les piquets au sol avant le gel et à ne poser la protection qu’une fois le gel commencé.

Évitez de couper les conifères en automne. Le meilleur moment pour les tailler reste après leur pousse du printemps, soit en juillet ou en août.

CHZU - stock.adobe.com

Quoi faire avec les feuillus (arbre ou haie) ?

L’erreur courante :

Les traiter comme un conifère.

À faire plutôt :

Évitez de tailler les arbres et arbustes qui fleurissent au printemps comme les lilas ou les weigelas. Ceux qui fleurissent plus tard – comme les hydrangées – vous pouvez les couper sans contrecarrer leur prochaine floraison.

Quand vos arbustes et vos arbres ont perdu toutes leurs feuilles, c’est le temps de les tailler. C’est le bon moment parce qu’ils sont en dormance. Ils seront ainsi plus vigoureux lors de la pousse du printemps.

Profitez aussi du fait que vous voyez toute la structure de votre arbre – nu, sans feuilles – pour évaluer sa structure et la disposition des branches. C’est également un bon moment pour faire une restructuration, au besoin.

Quoi faire avec le potager ?

L’erreur courante :

Attendre au printemps pour enlever les plants.

À faire plutôt :

Ne gardez que les fines herbes vivaces, les asperges et la rhubarbe. Arrachez tous autres plants en prenant soin d’enlever tout leur système racinaire pour éviter leur pourriture dans le sol.

Attendez, toutefois, au printemps pour labourer la terre et ajouter le compost.

N’oubliez pas non plus de...

Couper l’eau de la sortie d’eau extérieure, de vider les tuyaux et de fermer le système d’irrigation.

Ranger tous les pots de fleurs, les outils, les décorations et les accessoires de jardin. Il est préférable de vider les pots de leur terre. Autrement, l’eau contenue dans la terre risque de geler et de la faire « enfler », ce qui pourrait abîmer, voire briser les pots.

Natalia Shmatova - stock.adobe.com

Préparer le printemps... en automne !

C’est en automne que vous devez planter les bulbes de fleurs à floraison printanière comme les tulipes, les jonquilles, les crocus, les alliums, muscaris, etc.

Vous pourriez être tentés de les planter dès septembre, mais il est préférable d’attendre les vraies températures fraîches. « Le mieux est d’attendre que toutes les feuilles soient tombées et qu’il n’y ait plus de grande chaleur. S’il fait chaud, cela peut perturber leur dormance et risquer de les “réveiller” », précise Émilie Desnoyers.

Très important : il faut les planter dans un endroit ensoleillé et, surtout, à la bonne profondeur. Vérifiez sur l’emballage, car chaque variété a des besoins différents. « Il faut savoir qu’un bulbe donne un plant. Il est préférable de creuser un carré et d’y planter plusieurs bulbes sans trop les espacer. Les gens ont souvent tendance à trop les distancer et cela donne un effet fluet. En les plantant en groupe, on obtiendra un effet de bosquet beaucoup plus joli », suggère la spécialiste.

Merci à Émilie Desnoyers, des Innovations paysagées Ladouceur, à Drummondville, pour les conseils avisés.