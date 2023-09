«Je passais mes samedis matins devant la télé» - Catherine Trudeau

Jeune, Catherine Trudeau avait déjà soif de nouveautés télé. Elle aimait regarder de tout, seule ou avec son frère plus vieux. Parce que son imaginaire était très stimulé, elle conserve plein de souvenirs heureux...

Catherine, quelles émissions-jeunesse vous ont marquée ?

J’ai un souvenir très franc de Bobino, même si j’étais très jeune. Je me souviens clairement de la voix de Guy Sanche, qui m’apaisait. J’aimais beaucoup le jeu avec les personnages secondaires qu’on ne voyait pas, comme Tapageur et Camério. Ça faisait directement appel à mon imaginaire. Une autre émission marquante : Les Oraliens. J’étais fascinée par cet univers qui empruntait à la science-fiction. Je me souviens que j’avais peur du personnage du Furote !

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Assurément les samedis matins passés en compagnie de Lison à Radio-Canada, qui faisait le pont entre toutes les séries animées que je regardais en pyjama. Elle faisait des bricolages, lisait en ondes les lettres qu’on lui envoyait, elle nous parlait comme si nous étions ses élèves ou ses petits-enfants et avait un sourire irrésistible et beaucoup de bienveillance. Je passais mes samedis matins devant la télé à regarder Rémi sans famille, Démétan, Tao Tao, Le Petit Castor, Astro, le petit robot, Les mystérieuses cités d’or, Nils Holgersson, Candy...

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

Quand même, oui. Dès que la rentrée arrivait, j’étais curieuse de découvrir les nouvelles émissions et je regardais de tout. Les grandes soirées avec Les beaux dimanches comme Samedi de rire avec mes parents ou la LNI à Radio-Québec. J’ai un frère de quatre ans mon aîné, alors je regardais des émissions avec lui alors que j’étais très jeune même si je ne comprenais pas tout ! C’était aussi l’époque des comédies de situation comme Peau de banane, Les Brillant, Un homme au foyer... Ça me faisait rire. Je pense qu’inconsciemment, j’aimais déjà cette façon de raconter des histoires.

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

Je le fais déjà avec mes publications jeunesse [les séries Folle école et Bérénice ou la fois..., NDLR]. Je crois que d’instinct, mes histoires les amènent sur le terrain de l’imaginaire. Je ne cherche pas l’image évidente à leur décrire, j’essaie de leur faire voir au-delà de l’idée première qu’on se fait d’une situation. La notion de transmission est aussi primordiale pour moi. J’ai à cœur de faire découvrir aux enfants des figures importantes de notre culture, comme je l’ai fait avec Clémence DesRochers et Réjean Ducharme, par exemple.

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Mes garçons sont des ados, alors j’ai moins la curiosité d’aller voir ce qui se fait pour les plus jeunes. Cela dit, je me réjouis de voir des séries comme Barbada (que j’ai adorée !) qui fait connaître avec brio un univers diversifié aux enfants, des instruments de musique et ceux qui en jouent. Quelle idée géniale !

On peut apprécier Catherine Trudeau dans le téléroman Les moments parfaits diffusé les mercredis à 20 heures sur les ondes de TVA et dans la série Six degrés, dont la troisième saison a été déposée sur l’Extra de Tou.tv. Sur scène, on pourra la voir grâce à la pièce Le père qui sera jouée au TNM l’hiver prochain. On peut découvrir sa plume jeunesse avec la sortie de son plus récent livre, le deuxième tome de Folle école.