Kyïv affirme que de «hauts» commandants de la flotte russe ont été tués lors de l'attaque sur Sébastopol

L'armée ukrainienne a affirmé samedi avoir tué ou blessé «de hauts commandants» de la marine russe lors de sa frappe la veille contre le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée annexée.

«Les détails de l'attaque seront révélés dès que possible et le résultat se traduit par des dizaines de morts et de blessés parmi les occupants, y compris de hauts commandants de la flotte», a déclaré l'armée de Kyïv. Elle a affirmé que l'attaque avait eu lieu «au cours d'une réunion des dirigeants de la marine russe».