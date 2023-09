La désinformation et la nature humaine au cœur du débat sur l’identité de genre

Les manifestations anti-trans et les affrontements au centre-ville de Montréal de mercredi étaient prévisibles, selon la chargée de programmes à la Fondation Émergence, Olivia Baker.

• À lire aussi: [IMAGES] Droits des trans: affrontements au centre-ville de Montréal

• À lire aussi: Qui sont les groupes derrière les manifs anti-trans?

• À lire aussi: Identité de genre: Legault comprend l’inquiétude des parents, mais appelle au calme

«On n’était pas surpris. On l’a vu venir. On a vu la tension qui monte depuis les derniers mois et aussi ce qui se passait aux États-Unis et qui remonte maintenant au Québec», a-t-elle déclaré sur les ondes de LCN.

Selon cette dernière, la nature humaine explique le mouvement d’opposition aux droits des trans. Avec tout changement, il y a toujours une partie de la population qui monte aux barricades, soutient-elle.

«De façon générale, on n’aime pas trop ça le changement. On a un peu peur de ce qu’on ne comprend pas trop et de ce qui est différent de nous», explique Olivia Baker.

Si cette réaction est naturelle, celle-ci est exacerbée par la désinformation et c’est là que se situe le plus grand problème, soutient Mme Baker.

«Il y a beaucoup d’informations fausses qui circulent, notamment sur les soins de santé qui sont donnés aux jeunes trans. On entend des fois des affaires de chirurgies sur des enfants mineurs, alors que ça ne se passe pas», indique-t-elle.

Les craintes de certains citoyens sont attisées par quelques médias et influenceurs.

Pourtant, le débat sur l’identité de genre n’est pas apparu au Québec au cours des derniers mois, souligne Olivia Baker.

«Le fait de parler de diversité de genre à l’école, ce n’est pas vraiment nouveau. C’est une directive du ministère de l’Éducation qui a été publiée en 2018», mentionne la chargée de programmes à la Fondation Émergence.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.