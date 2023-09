La vie après le hockey: Maxime Talbot s’est lancé en affaires pour éviter d’être aspiré par le vide

« Je me suis retrouvé la première année sur mon tracteur à gazon. J’avais de la difficulté à me structurer avec l’agenda », confie au Journal l’ex-joueur vedette Maxime Talbot, qui s’est lancé en affaires après sa carrière pour éviter d’être aspiré par le vide.

« Quand tu joues au hockey, c’est très simple. Ils te prennent par la main. Tu sais à quelle heure tu dois te lever, t’entraîner et manger. Tu deviens un peu un robot dans ta routine », raconte l’ex-joueur vedette des Penguins de Pittsburgh Maxime Talbot, 39 ans, qui a grandi à Saint-Bruno-de-Montarville, près de Montréal.

« Ce qui a été le plus dur dans l’après-carrière, c’est que tout cela, tu n’en as plus », ajoute celui qui a été un joueur clé permettant de remporter la fameuse coupe Stanley de 2009.

Penguins de Pittsburgh (6 ans), Flyers de Philadelphie (2 ans et demi), Avalanche du Colorado (1 an et demi), Bruins de Boston (1 an et demi)... Maxime Talbot a eu une longue carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avant d’aller jouer quelques années en Russie.

Il a eu ensuite de l’aide de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH), qui l’a accompagné avec son programme UNLMT, à penser à sa vie après le sport professionnel.

« Qu’est-ce que je fais ? Qu’est-ce que j’aime ? Qui je suis ? ». Ces questions, Maxime Talbot se les est posées souvent.

« Le hockey n’est pas qui je suis, mais ce que je fais », souffle-t-il.

Heureusement, l’ex-athlète a été chanceux. Le jour où il a annoncé son retrait à son agent Pat Brisson, ce dernier lui a offert d’aller travailler pour lui.

« J’ai eu la chance d’avoir des gens qui m’ont appelé », sourit-il.

Boissons énergisantes

Après un coup de foudre avec les entrepreneurs derrière les infusions énergisantes MANA Yerba Maté, Maxime Talbot est devenu entrepreneur.

« Je fais le développement des affaires et le rayonnement de la marque. J’avais trippé sur le produit, c’est une infusion énergisante. On fait un pied de nez aux boissons énergisantes traditionnelles, qui sont souvent nocives », poursuit-il.

« Souvent les athlètes deviennent de bons employés parce qu’ils ont de la rigueur et de la discipline », laisse-t-il tomber.

Depuis deux ans, l’ex-hockeyeur pousse l’entreprise. Récemment, l’équipe a signé une entente de distribution avec Sobeys. « On est dans tous les IGA », dit-il fièrement.

En plus de ce projet, Maxime Talbot investit dans l’immobilier résidentiel en Montérégie.

« J’ai des portes à Saint-Jean. On a bâti un gros bloc-appartements. J’investis aussi dans des entreprises technos, qui m’intéressent », conclut-il.