Les Adirondacks autrement

C’est incontestable, les Adirondacks s’avèrent la Mecque des randonneurs pour bon nombre de randonneurs québécois, d’autant plus lorsque le massif s’irise de splendides couleurs automnales ! Mais pour qui n’aurait pas envie de gravir l’un des 46 sommets, voici quelques idées d’activités à réaliser dans les environs pour profiter aussi pleinement du spectacle.

Descente de rivière entre les falaises et Via Ferrata

Aussi connu sous le nom de « Grand Canyon des Adirondacks », le parc d’Ausable Chasm est un incontournable depuis 1870.

Parfait pour les familles ou les amateurs de sensations fortes.

Privilégiez la descente sur tube de la rivière pour jouir d’une vue impressionnante des gorges, optez pour des sentiers faciles avec vue sur les cascades ou laissez-vous tenter par la via ferrata.

►Région de Plattsburgh, 1 h 30 de Montréal, ausablechasm.com

Virée en montgolfière

On ne se le cachera pas : c’est une activité qui n’est pas à la portée de toutes les bourses.

Mais pour une expérience romantique ou familiale qui sort de l’ordinaire, la saison s’y prête franchement !

Pour les plus petits budgets, on peut plutôt opter pour aller admirer une flambée de montgolfières lors du Adirondack Balloon Festival qui est un point fort de l’automne et qui soulignera cette année sa 50e édition !

►Région de Lake George, sunkissballooning.com et adirondackballoonfest.org

Whiteface autrement

La 5e plus haute montagne des Adirondacks peut se gravir en trois temps. À la force des jambes (5 h aller-retour), en voiture en empruntant la superbe route panoramique Veterans Mémorial Highway à partir de la ville de Wilmington ou encore en gondole. Un paysage époustouflant garanti !

►Région de Lake Placid, jusqu’au 9 octobre, whiteface.com

Vélo sur les rails

Photo fournie par Revolution Rail

Concept de plus en plus populaire aux États-Unis, le vélo sur rails permet de jouir de panoramas parfois exceptionnels depuis les rails d’anciennes voies ferrées.

Départ depuis North Creek, un petit hameau au cœur du parc des Adirondacks, pour une expérience à travers la forêt et au-dessus de la rivière Hudson sur un spectaculaire pont à chevalets.

► Région de Lake George, revrail.com

Balade en train

Certes, il y a le train Adirondack qui a repris du service (enfin !) entre Montréal et New York chez Amtrak et qui propose une magnifique traversée de 9h !

Mais plusieurs trajets touristiques permettent aussi de vivre de belles balades panoramiques à travers les magnifiques paysages.

►Tupper Lake et environs, de 2 h à 8,5 h, aller-retour, adirondackrr.com

Infos pratiques

Meilleures périodes

Voici selon Visit Adirondacks les meilleures périodes où les couleurs automnales sont à leur apogée selon les régions. On s’entend toutefois que ces données sont des prévisions approximatives basées sur les années précédentes et qu’elles peuvent à tout moment changer.

Dernière semaine de septembre / Première semaine d’octobre :

►Lake Placide, Saranac Lake, Tupper Lake, Région de Whiteface

Première et deuxième semaines d’octobre :

►Comté de Hamilton, Région de Lake George, Adirondack Hub, Région Malone

Troisième et dernière semaines d’octobre :

►Lac Champlain, Adirondack Coast, Seaway & Tug Hill