Les grosses quilles du samedi

Quatre belles bouteilles pour se faire plaisir ce week-end.

Buvez moins. Buvez mieux.

Domaines Landron, Atmosphères, Vin de France

32,00 $ - Code SAQ 14462732 – 12 %

C’est l’une des meilleures bulles autour de 30$ à la SAQ. De la folle blanche, un cépage souvent mal aimé qu’on appelle aussi « piquepoult » dans le sud de la France, à laquelle on ajoute peu de pinot noir (10%). Dans les mains de Jo Landron, le célèbre vigneron moustachu du Muscadet, c’est un petit bijou. Des bulles fines et légèrement crémeuses. Un nez délicat de fleur d’oranger. Fruité mûr et nuancé en bouche. Extra sec, aérien et sapide à souhait. L’apéro parfait commence ici !

★★★1⁄2 $$$

Domaine Gueguen, Chablis 2022, France

29,40 $ - Code SAQ 14216654 – 13 %

Domaine familial situé à un jet de pierre de Chablis. Les Gueguen nous proposent ici un chardonnay remarquable de fraîcheur et d’élégance. Bien parfumé avec des tonalités de poire, pomme, citron et une impression lactée. Bonne matière en bouche, plus ronde que sur le 2021, avec un corps détaillé et énergique. Long et salin.

★★★ $$ 1⁄2

Poliziano, In Violas 2019, Cortona, Italie

33,25 $ - Code SAQ 14430378 – 15 %

Du merlot provenant de la (1999) récente appellation Cortona, en Toscane. C’est riche et gourmand avec des parfums complexes de bleuets confits, de romarin, de pot-pourri et de cacao. Texture veloutée et caressante s’articulant autour de tanins solides et bien intégrés. La finale capiteuse se fond dans le fruité du vin. Beaucoup d’équilibre pour ce costaud qui fait plus de 15% d’alcool. Par ici les viandes braisées.

★★★ $$$

Seghesio, Cortina Zinfandel 2019, Dry Creek Valley, États-Unis

71,00 $ - Code SAQ 11689923 – 15,5 %

Un autre exemple parfait d’équilibriste entre le fruité mûr, l'acidité tonique et la charge tannique. Un zinfandel haute couture, flamboyant et d’une irrésistible gourmandise. C’est riche, puissant, mais jamais lourd, ni ennuyant avec ses tonalités de réglisse, de cèdre, d’orange confite, d’épices asiatiques, de lavande et de prune. Évidemment plus complexe que son petit frère Zinfandel 2021 (34,25 $ - Code SAQ 12297446 ★★★ $$$), il tapisse la bouche et se laisse boire avec une impressionnante facilité malgré les près de 16% d’alcool au compteur. Il possède même les attributs pour bien évoluer plusieurs années en cave. Un style résolument Nouveau-Monde qui plaira aux amateurs de sensations fortes comme aux amateurs plus pointus. Décadent avec les côtes levées au BBQ.

★★★★ $$$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.