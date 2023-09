Violence dans les écoles: diriger les ados vers les autorités pour les éloigner le plus tôt possible de la criminalité

Les adolescents qui commettent des crimes à l’école devraient automatiquement être dirigés vers les autorités, qui peuvent mettre en place des mesures pour les éloigner très tôt de la criminalité et potentiellement leur éviter un dossier criminel.

« Ce n’est pas compliqué, je ne veux jamais les revoir », lance sans flafla Catherine Daigle, procureure spécialisée dans les dossiers jeunesse, en référence aux ados qui passent chaque semaine dans son bureau. Si ses démarches ont un effet dissuasif sur eux et qu’ils ne remettent plus les pieds dans un palais de justice, c’est mission accomplie pour l’avocate d’expérience qui travaille au palais de justice de Longueuil.

Devant chaque dossier, Me Daigle doit se demander si des mesures extrajudiciaires sont possibles ou si le jeune doit absolument se soumettre au processus judiciaire en bonne et due forme et ainsi potentiellement subir un procès.

Le critère le plus important, c’est la victime. Comment se porte-t-elle ? A-t-elle des blessures physiques importantes ? A-t-elle été humiliée ? S’est-elle fait mettre à genoux ? S’est-elle fait filmer ? Le crime a-t-il été commis dans un cadre d’intimidation ?

Par la suite, l’intention derrière le geste sera étudiée attentivement. Un élève qui lance un objet sur un autre élève pourrait être arrêté si l’intention première était de le blesser.

Lettres d’excuses et travaux communautaires

Si l’accusation s’y prête et si le jeune reconnaît sa culpabilité, diverses solutions extrajudiciaires sont possibles pour éviter aux jeunes d’avoir un dossier criminel. On offre entre autres des mesures réparatrices comme des lettres d’excuse ou de la médiation, une rencontre en centre jeunesse ou encore des travaux communautaires.

« On ne veut pas que des ados soient stigmatisés par des erreurs de jeunesse, explique Me Daigle. Et ça fonctionne, parce que de mon expérience personnelle, je remarque que la majorité des jeunes qui ont des sanctions extrajudiciaires ne récidivent pas. »

Petits caïds

Lorsqu’on commet un geste plus grave, comme des voies de fait où les lésions sont importantes ou une agression armée, les mesures extrajudiciaires sont plus rares. Et si le jeune ne reconnaît pas sa culpabilité, il devra aller à procès.

« Ils tombent dans la cour des grands et c’est intimidant pour plusieurs, précise Me Daigle. Quand tu te fais arrêter par des policiers, que tu dois te promener dans un palais de justice, que tu vois des avocats en toge et des juges avec leur air sévère, que tu dois enregistrer un plaidoyer, disons que le petit caïd que je vois sur papier feel plus doux en salle de cour. »

Les premières mesures extrajudiciaires pour les adolescents ont vu le jour dans les années 1970 au Québec, mais le programme a depuis été mis à jour. Selon Me Daigle, celui-ci permet sans aucun doute de réduire le nombre de criminels dans la société.

Quelques crimes admissibles aux sanctions extrajudiciaires Vol

Voies de fait

Menaces d’endommager des biens ou de tuer ou blesser un animal

Attroupement illégal

Troubler la paix

Complot Source : Association des organismes de justice alternative du Québec