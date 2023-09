Les radicaux de droite et de gauche nourrissent les tensions sociales

Je suis irrité par les discours insinuant que la vague d’intolérance qui secoue notre société est le fruit exclusif des radicaux de gauche. La droite radicale est tout aussi responsable.

Il y a des personnes qui voient la paille dans l’œil du voisin sans y voir la poutre dans le leur.

Les manifestations sur la théorie des genres ont montré une intolérance issue de la droite radicale qui est sans compromis au regard de ses idéologies.

Le premier ministre Legault veut calmer le débat, toutefois, il aura fort à faire avec des extrémistes de gauche et de droite qui s’accusent mutuellement de tous les maux avec des mots qui n’ont pas la même signification pour chacun d’eux.

Au lieu de rechercher des convergences, les radicaux veulent imposer leur point de vue sans aucune considération pour l’opinion des autres.

La charte des valeurs

Une décennie après que Bernard Drainville a déposé son projet de loi sur la charte des valeurs, sans qu’il ait été adopté, il se trouve encore des gens pour affirmer qu’il a fracturé le Québec.

Je crois que c’est l’escamotage du débat autour de cette charte qui génère maintenant cette vague d’intolérance. L’utilisation à des fins partisanes du projet de loi par le gouvernement Marois a également nui.

La gauche radicale fait pleuvoir aujourd’hui les accusations de fascisme sur les nationalistes qui souhaitent une meilleure intégration des immigrants dans une société laïque et francophone. Pour ces radicaux, toutes les minorités sont racisées ou victimes de xénophobie.

D’autre part, la droite radicale s’avère championne dans le déni du racisme et de la discrimination qui traverse notre société. Au fil du temps, elle a contribué à l’édification d’un monde d’incompréhension.

Un véritable débat sur les valeurs qui doivent animer le Québec n’a jamais eu lieu. Ainsi, Paul Saint-Pierre Plamondon avait raison de souhaiter une commission parlementaire en regard des toilettes mixtes, car la problématique est plus globale et se révèle essentiellement politique.

En confiant à un comité d’experts le soin de la théorie des genres, le ministre exacerbera les tensions sociales que son maître Legault souhaite résorber.

Universités sous influence

À croire certains, nos universités seraient sous la domination de la gauche radicale que plusieurs qualifient de woke. Avant de généraliser l’usage du mot, il faudrait savoir ce qu’il signifie.

En cherchant un peu, on constate qu’il a différentes significations et qu’il peut s’avérer tout aussi positif que négatif dans la qualification des personnes. Je vous invite à écouter, sur You Tube, la bande sonore de Charles Robin sur le wokisme.

Je reconnais les exagérations de l’ultragauche qui censure les mots et les concepts dérangeants. Le reproche est aussi vrai pour l’ultradroite dans les facultés des sciences économiques.

Au lieu de tirer à boulet rouge à gauche comme à droite, il urge d’amener un débat politique transparent et rassembleur.

Bonne chance monsieur Legault !