L’Ukraine. Pis après?

Long tour de piste du président ukrainien en Amérique du Nord cette semaine : l’ONU, la Maison-Blanche, le Capitole, le Pentagone, la Chambre des communes à Ottawa. Il est venu culpabiliser ceux qui commencent à s’interroger sur le succès de la contre-offensive de ses troupes, sur les milliards engloutis dans la résistance à l’invasion russe et sur le temps que cette guerre prendra avant de finir.

Il n’a, bien sûr, pas tort, Volodymyr Zelensky. Les Russes sont des agresseurs et des criminels ; si vous ne leur tenez pas tête, comme il l’a affirmé à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, vous serez peut-être les prochains à y passer ; et étonnant, tel qu’il a eu l’audace de le dire au Conseil de sécurité de l’ONU, qu’un tel État-voyou conserve toujours son droit de veto.

Le problème de Zelensky, c’est la fatigue. Non pas la sienne – il reste débordant d’énergie – mais la fatigue de voir l’Ukraine monopoliser l’attention. L’ouverture de la 78e session de l’Assemblée générale a justement permis d’entendre, d’un chef d’État ou de gouvernement à l’autre, des visions du monde et de l’avenir loin de la lubie ukrainienne des diplomates européens et nord-américains.

En autant que ça nous arrange

Nous, au nord, n’avons souvent d’intérêt pour le sud que lorsque nous nous sentons en danger. Nous sommes actifs au Sahel, parce qu’il y a des islamistes à écraser. Ces jours-ci, les Européens négocient des ententes avec les gouvernements africains, d’abord et avant tout, pour stopper l’afflux de migrants. Les Américains font pareil en Amérique centrale.

Notre défense des idéaux démocratiques cache mal son hypocrisie. Je reste, par exemple, estomaqué qu’on persiste à exiger le retour de l’ordre constitutionnel au Gabon, là où les militaires ont fini par dire qu’ils en avaient assez d’une « famille présidentielle » – les Bongo, père et fils – qui a saigné le pays pendant plus de 55 ans.

Et plutôt insolent d’ailleurs de donner des leçons de morale politique, alors que pour contrer l’influence de la Chine, les États-Unis s’acoquinent avec l’Inde de plus en plus sectaire de Narendra Modi ou se tordent en salamalecs pour obtenir les faveurs de l’Arabie saoudite.

L’arbre qui cache la forêt

La guerre que livre la Russie à l’Ukraine, aussi sauvage et injustifiée soit-elle, en vient à nous faire oublier qu’on meurt aussi ailleurs, et de pire façon parfois. Le Haut-Karabakh s’est rappelé à nous ces derniers jours, un conflit hérité de l’éclatement de l’URSS. Une offensive-éclair de l’armée de l’Azerbaïdjan a fait, en quelques heures, au moins 200 morts.

En six mois au début de l’année, plus de 1300 personnes, dont une centaine d’enfants, ont été tuées dans des attaques contre des civils dans l’est de la République démocratique du Congo. Et au Yémen, en dépit du cessez-le-feu, le Haut-commissariat aux réfugiés de l’ONU rappelle que plus de vingt-trois millions de personnes – 70 % de la population – dépendent de l’aide humanitaire pour leur survie.

L’Ukraine, c’est grave, mais certainement pas une raison pour fermer les yeux sur le reste du monde.

CINQ DRAMES HUMAINS (dont on parle peu)

1. Est de la République démocratique du Congo

Dans un communiqué au début du mois, l’UNICEF lançait un cri d’alarme : la violence contre les enfants dans l’est de la RDC a atteint des « niveaux sans précédent ». Il n’y a guère d’endroit pire pour être un enfant.

2. Soudan

Au moins 5000 civils ont été tués et 12 000 blessés en cinq mois de combats entre les Forces armées soudanaises et les paramilitaires des Forces de soutien rapide. Ce ne serait que la pointe de l’iceberg.

3. Corne de l’Afrique

Les trois dernières années de sécheresse ont laissé plus de 23 millions de personnes en Éthiopie, au Kenya et en Somalie en proie à une grave famine. Les taux de mortalité et de malnutrition restent inacceptables, selon le Programme alimentaire mondial de l’ONU. Il faudra des années pour que la région se relève.

4. Haïti

La perle des Antilles vit la pire crise humanitaire de son histoire, selon le Fonds des Nations unies pour la population. Près de la moitié des Haïtiens, soit 5,2 millions de personnes, a besoin de protection et d’aide humanitaire. Deux personnes sur cinq souffrent chaque jour de la faim.

5. Yémen

Huit ans de guerre ont provoqué la pire crise humanitaire sur la planète. Le taux de mortalité maternelle reste l’un des plus élevés au monde. Une femme meurt en couches toutes les deux heures, la plupart du temps de causes entièrement évitables.