Manifestation du Front commun: «Assoyons-nous et négocions sérieusement»

Cet après-midi, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies aux abords du Mont-Royal pour soutenir le front commun intersyndical du secteur public, dans le cadre des négociations concernant leur convention collective.

C’est un grand front commun qui s’organise au parc Jeanne-Mance.

Quatre syndicats, qui représentent des travailleurs de l'éducation, de la santé, des services sociaux, et d'autres secteurs, tous touchés par la pénurie de main-d'œuvre, font partie de cette organisation.

En tout et partout, ils représentent plus de 400 000 travailleurs dans le secteur public.

«Ça nous prend des offres sérieuses tant au point de vue de la charge de travail et aussi au point de vue salarial», explique Robert Comeau, président de l’APTS et porte-parole du Front commun. «Les députés se votent 30% et nous ça prend des années avant de réussir à avoir un salaire digne de ce nom dans nos réseaux. On va se battre pour cela.»

M. Comeau estime que le gouvernement demeure sensible à l’opinion publique qu’il devra écouter suite à la manifestation.

«On ne désire pas se rendre jusqu’à la grève, mais on est en assemblée générale pour solliciter des mandats de grève et ça sort très fort», lâche M. Comeau. «Le message est donc très clair : assoyons-nous et négocions sérieusement.»

La marche doit débuter vers 13h30 au parc Jeanne-Mance. La population est invitée à participer pour soutenir la cause des employés du secteur public.