Marie-Claude Barrette et Guy A. Lepage vedettes malgré eux d’une fraude de cryptomonnaie

Des Québécois ont perdu des centaines de dollars dans une fraude mettant en scène l’animatrice Marie-Claude Barrette qui vante les vertus de la cryptomonnaie dans un prétendu segment jamais diffusé de Tout le monde en parle.

Les arnaqueurs ont utilisé une entrevue que l’animatrice a donnée à l’émission Tout le monde en parle, diffusée à Radio-Canada, pour promouvoir leurs produits financiers.

Pendant un prétendu segment de l’émission qui n’aurait pas été diffusé en raison de « problèmes techniques », Marie-Claude Barrette aurait annoncé comment elle est devenue riche.

« J’aurais supposément dit que j’étais capable de trouver une faille dans un système et qu’on peut maintenant devenir riche grâce à la cryptomonnaie, et je serais devenue agressive, parce que personne ne me croyait sur le plateau », a-t-elle expliqué en entrevue avec LCN.

Il s’agit d’une fraude et cette conversation ne s’est jamais produite, a précisé Marie-Claude Barrette.

Joint par Le Journal, Guy A. Lepage, à la barre de Tout le monde en parle, a affirmé avoir discuté de cette situation avec son équipe juridique.

« C’est un bout d’entrevue sur un sujet dont on ne parlerait jamais à l’émission, c’est comme un peu impossible », a-t-il précisé.

Photo d'archives Joël Lemay / Agence QMI

Ces annonces trompeuses mettant en scène des personnalités chouchous des Québécois mènent à toutes sortes de sites web transactionnels. Loin d’être anodines, ces publicités sont orchestrées par une organisation structurée qui opère à l’international, a révélé l’émission JE.

Placements bidon

Plusieurs internautes ont même écrit à Marie-Claude Barrette pour lui demander conseil quant aux placements de cryptomonnaie.

« Sur ma page Facebook publique, j’ai mis un avertissement, mais au fil des semaines il y a eu une deuxième vague, a indiqué en entrevue Marie-Claude Barrette. Ce qui m’a inquiétée, c’est que les gens ont commencé à mettre de l’argent là-dedans. »

Un usager a écrit à l’animatrice pour lui dire qu’il avait placé 500 dollars américains et lui demandait si elle lui conseillait d’investir jusqu’à 5000 dollars américains dans l’entreprise frauduleuse qui utilisait son image.

« Là, j’ai commencé à paniquer », a lancé Marie-Claude Barrette.

« Il y a même une dame qui s’est obstinée avec moi qui ne me croyait pas lorsque je lui ai dit que c’était une arnaque. Elle croyait que je voulais garder ma méthode pour faire de l’argent secrète », a-t-elle illustré.

« C’est dommage pour Marie-Claude, son public l’aime beaucoup. Je peux comprendre que des madames soient tombées dans ce panneau-là, mais ça sent l’arnaque dès le début de la prémisse de cette explication-là », a précisé Guy A. Lepage.