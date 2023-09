Michael Pezzetta aimerait obtenir un combat revanche contre Ryan Reaves

La division Atlantique aura un visage plus dur, cette saison. Sans doute tannés de se faire montrer la porte rapidement en séries éliminatoires, les Maple Leafs ont ajouté un peu de papier sablé à leur formation en faisant signer des contrats à Max Domi et Ryan Reaves.

Deux acquisitions qui viendront assurément augmenter de quelques crans l'intensité de la rivalité entre le Canadien et les Maple Leafs. Michael Pezzetta pourrait avoir de l'ouvrage lorsque les deux vieux rivaux se croiseront cette saison.

« Quand j'ai su que Reaves signait à Toronto, j’étais excité, a lancé le robuste attaquant du Tricolore. Je suis quelqu’un qui aime jouer dur, alors quand il y a des gars comme lui de l’autre côté, ça rend les choses plus intéressantes. »

« On ne sait jamais. Peut-être j’aurai une autre occasion de me battre contre lui et, cette fois, ça ira mieux», a-t-il ajouté.

À la première occasion, Pezzetta s'était fait secouer le pommier par le dur à cuire qui portait alors l'uniforme des Rangers de New York. Un moment qui, en apparence, n'avait rien de comparable à une escapade sur l'Île du plaisir d'Astérix.

« Je ne sais pas pour vous, mais j'étais au centre de la glace au Madison Square Garden, j'avais obtenu mon premier point deux matchs plus tôt et mon premier but lors du match précédent. Alors, cette bagarre contre lui, pour moi, c'était pas mal de plaisir. »