Paris sportifs : les meilleures offres de dimanche sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du dimanche 24 septembre qui valent le détour.

Football : Saints de La Nouvelle-Orléans c. Packers de Green Bay

Les Saints de La Nouvelle-Orléans tenteront de demeurer invaincus en affrontant les Packers de Green Bay. Les Saints ont cependant eu de la difficulté à venir à bout des Panthers de la Caroline lundi soir, car ils l’ont emporté par la marque de 20 à 17. Le quart de La Nouvelle-Orléans Derek Carr a connu une performance respectable puisqu’il a réussi 21 de ses 36 passes pour des gains totaux de 228 verges. Cependant, l’unité défensive de la troupe de l’entraîneur-chef de Dennis Allen est l’une des raisons qui expliquent les succès des Saints. Elle a accordé 277 verges lors de ses deux premières sorties soit 175 par la passe et 102 à la course en plus d’avoir concédé seulement 16 points. Leur adversaire, les Packers de Green Bay, devront composer avec des cas incertains pour cette rencontre. Il s’agit du porteur de ballon Aaron Jones (ischiojambiers) et du receveur Christian Watson, qui souffre également d’une blessure aux ischiojambiers.

Prédiction : Victoire des Saints de La Nouvelle-Orléans - 2,00

Soccer : Orlando City SC c. Inter Miami CF

L’Inter Miami CF a démontré la semaine dernière qu’elle était capable de se débrouiller même sans Lionel Messi puisqu'ils ont signé un gain de 4 à 0 contre le Toronto FC. L’Argentin a dû quitter la rencontre en raison d’une «vieille cicatrice», comme l’a indiqué l’entraîneur-chef du Club Tata Martino. En plus de Messi, Jordi Alba souffre lui aussi d’une fatigue musculaire. Miami affronte son rival floridien, soit l’Orlando City SC qui s’est inclinée la semaine dernière face au New York City FC. Le temps commence à presser pour Orlando s’ils veulent le FC Cincinnati au premier rang dans l’association de l’Est. Ils ont un retard de neuf points avec neuf matchs à faire au calendrier régulier.

Prédiction : Victoire de L’Inter Miami CF - 4,00

Rugby : Galles c. Australie

L’Australie joue déjà son avenir à la Coupe du monde de rugby. Une défaite contre le Pays de Galles pourrait avoir des conséquences dévastatrices, alors que les «Wallabies» devront espérer plusieurs faux pas des Fidji pour pouvoir espérer une qualification en quarts de finale. On devrait donc s’attendre à un match assez serré entre les deux nations. Notons que l’Australie et le Pays de Galles possèdent une moyenne de 19 à 20 points inscrits depuis le début de l’année 2023. Tout indique donc que les choses continueront dans cette lancée lorsqu’ils croiseront le fer.

Prédiction : Moins de 46,5 points dans le match – 1,85