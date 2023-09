Pas de pitié pour l’herbe à poux! Voici comment l'identifier pour mieux l'éliminer

Un Québécois sur cinq est affecté par la rhinite saisonnière, provoquée principalement par une réaction allergique au pollen de l’herbe à poux. Malgré les nombreuses campagnes d’éradication, l’herbe à poux demeure toujours aussi abondante sur le territoire de notre province, particulièrement aux abords des routes où elle trouve un habitat de choix.

Ce phénomène est en grande partie causé par les activités liées au déneigement. Le passage des équipements de déneigement combiné à l’épandage de sels de déglaçage détruit la majorité des végétaux qui poussent aux abords des routes. Les plantes les moins résistantes sont alors remplacées par des végétaux qui apprécient les sols compacts et salins, telles que l’herbe à poux. Ainsi, les abords des rues et de certaines autoroutes sont de véritables pépinières d’herbe à poux ! Le plus navrant est de constater que cette herbe indésirable pousse près de certains hôpitaux et de nombreuses écoles, sans que quiconque en soit vraiment conscient...

Albert Mondor

Atchoum !

On estime qu’environ 20 % de la population québécoise est affectée chaque année par la rhinite saisonnière. Ainsi, environ 1,7 million de personnes souffrent d’allergies respiratoires causées principalement par le pollen de l’herbe à poux, et ce nombre semble être en constante augmentation.

De la fin de juillet jusqu’à la fin de septembre, les fleurs mâles de l’herbe à poux produisent d’énormes quantités de pollen très léger que le vent peut transporter sur plusieurs dizaines de kilomètres de distance. Ce pollen entre en contact avec la muqueuse du nez des humains qui le respirent. Les personnes sensibles réagissent alors par des éternuements violents, et souffrent de congestion nasale, de démangeaison aux yeux et de larmoiements.

Albert Mondor

Identifier et éradiquer l’herbe à poux

L’herbe à poux est une plante méconnue que peu de gens savent identifier correctement. On la confond très souvent avec l’herbe à puce. Mais, contrairement à cette dernière, sachez qu’il n’est pas dangereux de manipuler l’herbe à poux à mains nues. D’une hauteur très variable — certains plants font aussi peu que 20 cm de hauteur alors que d’autres dépassent 1 mètre —, cette plante annuelle possède des feuilles de couleur vert tendre très finement découpées, ressemblant à celles des fougères. Ses fleurs de couleur jaune verdâtre apparaissent durant la seconde moitié de l’été et sont réunies au sommet des tiges en ce qui ressemble à des épis.

Bien qu’on puisse parfois la retrouver dans les pelouses et les plates-bandes de nos jardins, l’herbe à poux a une nette préférence pour les sols pauvres et bouleversés, comme ceux des abords routiers, du pourtour des champs de maïs et des terrains vacants. Le meilleur moyen d’éliminer cette plante est encore de l’arracher. Elle doit être extraite du sol avec un sarcloir avant le début du mois d’août. On peut cependant continuer à l’éliminer tant qu’elle fleurit.