Près d’un emploi sur cinq de moins sur Indeed que l’an dernier

Signe que les embauches se font parfois plus timides par endroits au Québec, c’est près d’une offre d’emploi sur cinq qui s’est envolée du site de recherche d’emploi Indeed en l’espace d’à peine un an, a constaté Le Journal.

« En date du 15 septembre, les offres d’emploi au Québec sur Indeed étaient [...] en baisse de 19 % par rapport à l’année précédente », a confirmé le site d’emploi Indeed interrogé par Le Journal.

D’après l’entreprise, le désir d’embaucher reste plus élevé qu’avant la pandémie, mais il a bel et bien diminué depuis le milieu de l’année dernière.

« C’est à Montréal que la demande de travailleurs est la plus proche des niveaux d’avant la pandémie, ce qui est probablement dû en partie au fait que le secteur de la technologie qui est très présent dans la ville a connu une baisse particulièrement importante des offres d’emploi », explique-t-on.

Les offres d’emploi étaient par ailleurs encore assez élevées à Saguenay et à Trois-Rivières, note Indeed.

« Les PME nous disent que c’est moins difficile d’embaucher qu’avant. Il reste des difficultés. Le taux de rétention reste cependant un enjeu », observe Carmine Zanni, conseiller à la chaîne d’approvisionnement Sous-traitance industrielle Québec (STIQ).

Sous la barre du 200 000

Mercredi dernier, l’Institut du Québec (IdeQ) soulignait qu’entre le premier et le deuxième trimestre, le nombre de postes vacants avait diminué de 7,7 %, sous la barre des 200 000 postes vacants pour la première fois depuis deux ans.

« Ceci est cohérent avec le ralentissement de la croissance de l’emploi observée au cours de la dernière année », expliquait-on.

L’IdeQ mentionnait que le salaire horaire moyen offert avait bondi de 6,6 % à 24,30 $ en l’espace d’un an.

« Au cours des trois derniers mois, la création mensuelle d’emplois est tombée de moitié par rapport au début d’année. On observe aussi une diminution des offres d’emplois et une baisse des démissions », analysait Jimmy Jean, vice-président, économiste en chef de Desjardins dans une note récente.