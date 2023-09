Promesses d’argent vite fait? Méfiez-vous!

Jamais dans l’histoire nous n’avons assisté à autant de tentatives de fraudes. La technologie et les réseaux sociaux fournissent à des bandits invisibles une multitude d’outils pour essayer de vous rouler. Obtenir vos renseignements, votre mot de passe, votre argent, le citoyen moyen ordinaire est soumis chaque semaine à plusieurs tentatives.

Ma conjointe, Marie-Claude, vient d’être victime d’un stratagème odieux. L’imagination des malfaiteurs a de quoi impressionner. Voici l’histoire qu’ils ont fabriquée et fait circuler sur les réseaux sociaux, sous forme d’une supposée enquête de La Presse (qui était évidemment fausse). Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec et TVA Nouvelles sont régulièrement victimes du même genre de faussetés.

Secret révélé

Lors de sa dernière participation à l’émission Tout le monde en parle au printemps dernier, Marie-Claude aurait dévoilé une stratégie de placement qui lui aurait rapporté des rendements mirobolants. Avec 335 $, vous faites un million en quelques semaines ! Et elle aurait suggéré aux gens d’y investir pour profiter de la bonne affaire.

Selon leur scénario inventé, une panne de courant et/ou une intervention de la Banque du Canada, juste au moment de ce segment, auraient fait en sorte qu’il ne soit jamais diffusé. Les malfaiteurs prétendent donc partager une (fausse) enquête de La Presse qui dévoile le grand secret. Évidemment, ils joignent un lien en invitant les victimes à investir une somme.

Le dialogue forgé de toutes pièces est surréaliste. Marie-Claude aurait joué dans le téléphone de Guy A. pour y faire le placement en son nom. Le placement aurait rapporté 18 % de rendement pendant les 20 minutes de la discussion. Tout ça grâce à un système ultra-sophistiqué qui déjoue les cryptomonnaies et génère de l’argent.

Du vol

Selon le témoignage d’une victime, les malfaiteurs vont plus loin. Ils invitent les gens qui ont investi un montant initial à aller sur un site internet où ils voient leur montant grossir chaque jour. Virtuellement, le miracle se produit ! Alors ils approchent la personne pour lui arracher cette fois un bien plus gros montant. Évidemment, on peut imaginer que les victimes ne reverront jamais un sou.

C’est du vol pur et simple.

Évidemment, l’histoire ne tient pas debout.

Marie-Claude fait des placements simples dans des véhicules réguliers. Elle n’investit pas dans toutes sortes de patentes. Marie-Claude s’intéresse à l’être humain sous toutes ses facettes. Donner des conseils en matière de placement financier à la télé ? Pas vraiment. L’émission Tout le monde en parle est diffusée en direct depuis un certain temps. Si une panne de courant ou tout autre événement l’interrompt, vous le vivrez en temps réel. Remarque personnelle : les placements miracles n’existent pas.

L’émission J.E. relate justement cette semaine le cas d’autres personnalités publiques dont on a usurpé l'identité pour vendre toutes sortes de cochonneries. C’est un sentiment terrible de voir ta propre image être volée pour te faire dire des choses que tu n’as jamais dites. C’est encore pire de penser que le subterfuge vise à arracher de l’argent à tes admirateurs.

Réveil collectif

Il y a quelques semaines, Nathalie Simard a vu sa voix être recréée par un logiciel d’intelligence artificielle. Paniquant. La façon de parler est anormalement saccadée lorsqu’on y porte attention, mais de prime abord, on reconnaît bien la voix de Nathalie. Ce faux témoignage encourageait les gens à acheter des gélules amaigrissantes miraculeuses, à fort prix, vous vous en doutez.

Avec l’intelligence artificielle, les fraudeurs voient encore leur terrain de jeu s’élargir. L’indifférence des réseaux sociaux est un scandale terrible. Eux ils veulent des clics et cela génère des clics.

La difficulté d’agir de la police aussi fait peur. Nos autorités vont se mobiliser, resserrer les lois et se donner les moyens de pourchasser ces bandits qui sont souvent sur d’autres continents.

En attendant, méfiez-vous beaucoup, beaucoup, beaucoup.