Trucs et astuces pour chasser la bernache

La frontière est parfois très mince entre une récolte fructueuse et une sortie dont on revient bredouille, sans même savoir pourquoi.

• À lire aussi: Canards: des problèmes en vue, si vous ne pouvez pas les reconnaître...

À compter de ce matin, il est possible de pourchasser les outardes du district F, aussi bien sur la terre ferme qu’au-dessus des différents plans d’eau où l’activité de prélèvement est permise.

Un connaisseur

Yves Portelance, de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles dans les Hautes-Laurentides, chasse la sauvagine depuis son adolescence. « Je poursuis maintenant les plumes du Saguenay jusqu’en Ontario, explique cet homme de 53 ans. J’ai encore plus de plaisir et de satisfaction quand je peux admirer le travail de mes chiens rapporteurs que j’entraîne à longueur d’année. À mon avis, ce n’est pas le nombre d’oiseaux interceptés qui compte, mais plutôt la façon de les récolter. »

M. Portelance a bien voulu donner des conseils aux lecteurs du Journal pour leur permettre d’obtenir de meilleurs résultats au cours de leurs prochaines excursions. Voici l’essentiel de ses propos.

Ruses et stratagèmes

Durant vos prospections à proximité des terres agricoles, tentez de localiser les endroits qui ont été semés avec de l’avoine, du blé ou du maïs. Il s’agit là des semences que les outardes préfèrent. Retenez toutefois de ne jamais vous aventurer sur un terrain sans avoir les permissions requises.

Recherchez des emplacements plats, plutôt que des sites montagneux ou bordés de dénivellations. Il sera plus facile d’évaluer leur arrivée et leur atterrissage.

Chassez idéalement à plus d’un kilomètre d’un dortoir, sans quoi, après une ou deux approches des oiseaux, vous les alerterez et dévoilerez votre subterfuge.

En début de saison, il y a beaucoup de familles de bernaches qui survolent les cieux. Les appelants doivent alors reproduire des scénarios réalistes. Souvent, une quantité minimale de 30 ou 40 decoys disposés en petites bandes, en forme de V ou de J, attirera davantage les outardes qu’une bande imposante d’imitations plastifiées.

Direction du vent et brume

La direction du vent est un facteur primordial à analyser avant de vous positionner. Retenez que les oiseaux s’approchent toujours avec le vent de face. Vous devez donc vous positionner dos au vent.

Souvenez-vous que les matins brumeux, les bernaches arrivent fréquemment plus tard au champ. Il faut donc être patient et attentif. Émettez de petits appels doux et courts sous forme de grognements pour les rassurer.

On parle souvent de camouflage, mais il est encore plus important de limiter vos mouvements pour ne pas être repéré de loin.

Son calibre préféré est le 12 en version semi-automatique. Il tire des cartouches de trois pouces mag, avec des billes #2 ou #1, voyageant à une vitesse de 1500 p/s ou moins. En revanche, les journées de grands vents, il favorise les BB et BBB.

Pour en savoir plus, visitez les pages Instagram et Facebook d’Yves Portelance.