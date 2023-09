Une journaliste et un militant inculpés pour subversion en Chine

Une journaliste, qui avait tenté de lancer un mouvement #MeToo en Chine, et un militant des droits du travail, ont été inculpés pour «incitation à la subversion de l'État», a indiqué samedi un groupe de soutien.

La journaliste Sophia Huang Xueqin et le militant syndical Wang Jianbing, arrêtés en 2019 et détenus depuis deux ans, devaient voir leur procès s’ouvrir vendredi dans la ville de Guangzhou (sud), selon leurs partisans.

Le procureur municipal a accusé la journaliste d'avoir «suivi et organisé une formation» et le militant d'avoir «publié ou republié de fausses déclarations» dans le but de saper l'autorité de l'État, selon un message publié samedi par le groupe de soutien sur les réseaux sociaux.

Ils sont également accusés d'avoir «organisé des réunions régulières à Guangzhou» dans le même but, a écrit le groupe sur X (ex-Twitter), en publiant des captures d'écran d'un document présenté comme l'acte d'accusation.

La journaliste chinoise a été accusée d'avoir «publié des articles et des discours déformés et provocateurs attaquant le gouvernement national sur les réseaux sociaux» et d'avoir «rassemblé des organisateurs à l'étranger pour participer à une formation en ligne sur des actions non violentes», selon les captures d'écran.

Le parquet reproche à Wang d'avoir publié «des articles et discours erronés attaquant le système politique et le gouvernement chinois» et d'avoir rejoint «des groupes (subversifs) en ligne à l'étranger», dont l'un commémorant la répression meurtrière des manifestations de la place Tiananmen en 1989, selon l'acte d'accusation présenté.

Les deux militants chinois sont également accusés d'avoir organisé des réunions à partir de novembre 2020 à Guangzhou, où ils «ont encouragé les participants à manifester leur mécontentement à l'égard du pouvoir chinois sous prétexte de discuter de questions sociales».

Le tribunal, où se tient le procès à huis clos, n'a pas rendu public l'acte d'accusation et l'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les captures d'écran.

Sophia Huang Xueqin avait décrit sur les réseaux sociaux son expérience de harcèlement sexuel quand elle était jeune journaliste dans une agence de presse chinoise, à la suite du mouvement #MeToo.

Ses partisans ont indiqué en février que l'activiste avait perdu beaucoup de poids, avait des maux de dos et n'avait plus ses règles, suggérant des problèmes de santé.

Le régime chinois réprime de façon croissante les mouvements issus de la société civile et les défenseurs des droits.