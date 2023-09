De «danseuse à gogo» à comédienne d'exception: Louise Portal raconte son parcours fabuleux dans une belle biographie

Après avoir franchi le cap des 70 ans, l’actrice et écrivaine à succès Louise Portal entame une nouvelle étape de sa trajectoire. Pour elle, il est temps de transmettre à la fois le savoir et les souvenirs. Elle le fait dans Louise Portal : Aimer, incarner, écrire, un récit où les confidences recueillies et commentées par l’écrivain Samuel Larochelle se multiplient au fil des pages. Jeunesse, apprentissage, sagesse, points tournants de vie, grandes émotions sont au menu.

Au cours d’une carrière qui dure depuis plus de 50 ans, Louise Portal a joué dans 48 longs métrages, 19 courts métrages et 41 séries télévisées, en plus d’enregistrer 5 albums et de publier une vingtaine de livres.

L’an dernier, elle a reçu le prix Iris-Hommage, couronnant sa carrière à titre d’une des plus grandes actrices de notre cinématographie. Tout un parcours !

Dans cette biographie riche en émotions, Louise Portal ouvre les portes de sa demeure.

On découvre la Saguenéenne, la fille de médecin et écrivain dont elle a pris le nom de plume, la jumelle, l’amoureuse passionnée, l’artiste.

Un héritage

Louise Portal, qui s’est déjà beaucoup racontée dans ses livres, a livré d’autres confidences à Samuel Larochelle lors de plusieurs rencontres inspirantes pour qu’il écrive sa biographie.

« Effectivement, surtout depuis la parution de Pauline et moi, mes ouvrages ont été assez autobiographiques. Quand on vieillit, on sent que ce qu’on veut laisser en héritage, c’est beaucoup de soi. Surtout quand on n’a pas eu de famille immédiate, d’enfants et de petits-enfants », commente-t-elle en entrevue.

« Quand j’ai senti que c’était le temps pour moi de faire une sorte de bilan – c’est en lien avec mon retour aux sources, au Saguenay – je trouvais que c’était plaisant de demander à quelqu’un d’écrire et que moi, je sois plutôt en train de lui raconter des choses sur ma vie. J’ai fait appel à Samuel Larochelle, que j’aime beaucoup. »

Louise Portal souhaitait avoir un échange intergénérationnel et aborder certains sujets à travers la vision de jeune homme dans la trentaine de Samuel. « Ça permet non seulement de parler de ma carrière, mais aussi de ma vision du monde. Comment je me suis sentie dans le travail, par rapport au fait d’être une jeune, femme, comment j’ai évolué, ce que c’est que de vieillir à l’écran, les amours, les attentes. »

L’actrice raconte des petites anecdotes croustillantes dans le livre... comme le fait d’avoir été « danseuse à gogo » dans un club pour financer ses études, quand elle était au Conservatoire.

« À l’époque, on faisait ça, nous autres, les filles... Je ne l’avais pas dit dans une entrevue. »

Une parole bienveillante

Louise Portal rappelle aussi avoir été mise à la porte d’un plateau de tournage, à 23 ans.

« Les gens liront le livre. C’était assez intéressant ! Le film s’est arrêté cette journée-là, pour moi. C’était ma dernière scène. Elle n’a jamais été tournée ! »

« Je peux le raconter maintenant parce que les années ont passé. J’ai gardé des bons contacts avec tout le monde de l’équipe. Dans les coulisses de notre métier, on vit toutes sortes de choses dont les gens ne se rendent pas compte. »

Elle précise toutefois que son livre n’est pas un réglage de comptes.

« J’essaie d’avoir toujours une parole bienveillante. Je suis heureuse. J’ai eu 73 ans. J’ai une vie sereine. J’ai été comblée par mon métier, comblée en amour. J’ai eu mes sentiers épineux, comme tout un chacun, et j’en raconte quelques-uns dans la biographie. »

« Je crois aussi que c’est un livre qui montre qu’on a un chemin intérieur à faire pour traverser la vie, avec tout ce que ça comporte. Ma vie est porteuse d’enseignements par rapport à ça. »

♦ Samuel Larochelle est journaliste, écrivain et entrepreneur culturel.

♦ Il a écrit les biographies du chanteur Bruno Pelletier et du politicien François Gendron, de même que plusieurs romans.

EXTRAIT

Photo fournie par les Éditions Druide

« Il faut vraiment que je le sente au fond de mes tripes, comme lorsque j’ai contacté Jean Beaudin, en 1978, afin d’auditionner pour le rôle-titre de son film Cordélia. Mon désir était viscéral !

Eh bien, non seulement j’ai été choisie pour jouer le personnage principal, mais j’ai aussi vécu une passion amoureuse extrêmement importante, dont on parlera plus tard. Quand on lit mon roman L’actrice, pour lequel je me suis inspirée de ce que j’ai vécu, on ressent très bien mon besoin de jouer ce personnage. C’était écrit dans mon destin. »