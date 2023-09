Vertica Condominiums : Une belle occasion d’investir dans l’Est de Montréal

Le projet Vertica Condominiums va au-devant des tendances en proposant un nouveau concept d’habitation adapté au rythme urbain, dans ce qu’il y a de plus inspirant.

Un équilibre parfait

Stratégiquement située sur le boulevard de l’Assomption à seulement 15 minutes du centre-ville et donnant facilement accès à pied au parc Maisonneuve et à tous les services, votre future habitation offre une situation vraiment idéale. Que demander d’autre que de s’épanouir dans un environnement à la fois moderne avec toutes les commodités et entouré de verdure? C’est le meilleur des deux mondes.

Un emplacement d’avenir

La revitalisation de l’est de Montréal étant un objectif à long terme qui va notamment permettre, avec le tracé du REM, de développer ce secteur entre les arrondissements Rosemont et Hochelaga-Maisonneuve, vous serez déjà aux premières loges. Près de l’immeuble, il y a entre autres la station de métro Assomption, des espaces verts dont le Jardin botanique et le parc Maisonneuve qui invitent à faire du plein air, le Stade olympique, le Biodôme, de même qu’un terrain de golf, sans oublier la dynamique rue Ontario avec son marché public, ses boutiques, commerces et restaurants. Les principaux attraits du quartier Vertica Condominiums sont très accessibles!

Vivre. Travailler. Socialiser.

Comme vous avez pu le constater, les habitudes professionnelles ont changé ces dernières années, de sorte que le télétravail est pratiquement devenu la norme. Bonne nouvelle! Non seulement, il est facile de se déplacer dans les environs à pied, en transport en commun ou en voiture, mais sur place, tout a été spécialement conçu pour que vous puissiez rapidement intégrer une communauté résidentielle des plus agréables en proposant aussi des espaces communs accueillants comme le lounge multifonction qui se prête autant à la détente qu’au coworking ou pour seulement prendre un café.

L’architecture du complexe

Que vous optiez pour un studio, un condo de 1 à 3 chambres, un penthouse ou une maison de ville, Vertica Condominiums dégage beaucoup de style avec son architecture qui allie un design allégé et les fonctions du Bauhaus. Les unités aux lignes épurées sont lumineuses, confortables et viennent avec des appareils haut de gamme. En plus de la beauté des lieux, une vue dégagée à 360°, une piscine et une terrasse sur le toit, un jardin 4 saisons, une salle d’entraînement ainsi qu’un stationnement intérieur font partie des nombreux avantages disponibles. Il se pourrait même que vous découvriez de nouvelles facettes de votre personnalité en raison des activités particulièrement stimulantes sur place et à l’extérieur!

Occupation à l’été 2024

Profitez du fait que le projet Vertica Condominiums soit encore abordable parce que l’est de Montréal est inévitablement appelé à s’animer et donc, à prendre de la valeur. Contactez le bureau des ventes dès maintenant pour un rendez-vous afin d’entrevoir un horizon incomparable fait d’un quotidien sans contraintes, sans stress et surtout, sans compromis. C’est une qualité de vie exceptionnelle qui s’annonce pour vous.