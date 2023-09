Y a pas photo

On est tous un peu mal à l’aise quand ça commence, mais on est trop poli, on ne le dit pas. On endure. Ben moi, je vais le dire.

Formidable, si vous avez réussi à vous faire photographier avec Denis Coderre, Youppi ou le voisin d’Yvon Lambert, mais vous êtes-vous déjà demandé si cela nous intéresse ? Moi, les photos dans le téléphone, je commence à ne plus être capable. Rien ne ressemble plus à une truite de 2 livres qu’une autre truite de 2 livres. Les clichés de ton chien qui dort sur le dos, de l’équipe de soccer de ton petit fils de 4 ans ou la tente-roulotte de tes rêves, on s’en balance éperdument et totalement.

Il est merveilleux que nous ayons maintenant tous un appareil-photo dès que nous sommes équipés d’un cellulaire, mais ce n’est pas une raison pour sortir votre album dès que vous racontez une histoire. À moins d’un événement extraordinaire, on vous croit sur parole. Ce n’est pas nécessaire de nous montrer la photo de la roue arrière du nouveau vélo électrique de votre voisin.

J’T’AI-TU MONTRÉ ?

Une fois de temps en temps, ça passe, mais trop nombreux sont ceux et celles qui vous imposent l’abonnement à leur vie en images. Ça part et ça n’a plus de fin. Parce qu’au passage, d’autres photos s’ajoutent : « Ah oui ! J’t’ai-tu montré le green du par 3 où j’ai failli faire un trou d’un coup ? Ça, c’est ma balle. Regarde, ça c’est la fois où j’ai fait la file pour mon passeport. »

Je croyais qu’on s’était finalement débarrassé de cette époque où mon oncle Théo sortait son carrousel pour nous montrer les diapos de son voyage à Old Orchard la fois que l’eau était chaude. Mais non. Voilà que c’est revenu dans une nouvelle forme.

Non, je ne veux pas voir tes orteils dans le sable de la Floride ou ton selfie avec un sundae, et je veux rien savoir de ton gâteau aux carottes.

Ferme ça pis laisse-moi tranquille, bon !

