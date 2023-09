«Ce n’est pas normal de voir autant de monde pour un match intra-équipe» - Mike Matheson

Cole Caufield a marqué un but sur une passe de Tanner Pearson, Mathias Norlinder a complété un relais parfait de Nick Suzuki, Rafaël Harvey-Pinard a foncé au filet pour récupérer une rondelle libre et marquer et Quentin Miller a connu l’expérience des tirs de barrage sur la glace du Centre Bell.

Voici quelques-unes des grandes lignes de ce gain de 4 à 3 de l’équipe des rouges contre l’équipe des blancs, dimanche après-midi, au Centre Bell.

Tradition oblige, le CH avait invité les partisans pour un match intra-équipe. Malgré un beau soleil à l’extérieur, il y avait encore une fois très peu de sièges libres dans l’amphithéâtre. Selon l’organisation, la foule était de 21 105 partisans.

Une réalité qui renverse encore Mike Matheson même s’il en est à son deuxième camp à Montréal.

«J’ai joué dans d’autres villes dans la ligue et je peux vous dire que ce n’est pas normal de voir autant de monde pour un match intra-équipe, a lancé le défenseur avec le sourire. C’est une des choses que tu regardes comme joueur et tu réalises à quel point c’est spécial d’être un joueur du Canadien. C’était bruyant comme un match de saison. Je me répète, mais ce n’est pas normal ce que les partisans font pour nous.»

Dans un contexte plus relaxe qu’en plein cœur de la saison, Matheson a terminé ses entrevues dans le vestiaire de l’équipe avec son garçon de deux ans (Hudson) dans ses bras. David Savard avait guidé le jeune Matheson vers son papa.

Une passion évidente

Au podium pour la conférence de presse en compagnie de Stéphane Robidas, Alex Burrows a également décrit l’engouement du hockey pour le CH même dans un cycle de reconstruction.

«Je trouve ça incroyable, a répliqué Burrows, l’un des adjoints à Martin St-Louis. On parle souvent de Toronto comme la Mecque du hockey, mais c’est incroyable de voir la passion du hockey ici. À Montréal, c’est vraiment une religion. Il fait beau dehors, mais le Centre Bell reste plein pour un match entre les rouges et les blancs.»

Une première pour Pearson

Acquis des Canucks en compagnie d’un choix de 3e tour en 2025 contre le gardien Casey DeSmith le 19 septembre, Tanner Pearson a foulé la patinoire du Centre Bell pour une première fois avec son nouvel uniforme.

Pour ses débuts, Pearson a patiné à l’aile droite aux côtés de Suzuki et de Caufield. Au-delà de cette audition des plus intéressantes, le numéro 70 était aussi heureux de découvrir la frénésie de sa nouvelle ville.

«Il y avait plus de 20 000 personnes pour un match intra-équipe, c’était spécial de voir ça, a mentionné l’ailier de 31 ans. J’imagine aussi que le prix des billets n’était pas le même qu’en saison. Il y a probablement des gens qui n’ont pas les moyens pour s’offrir des billets pendant l’année. C’est une bonne façon pour eux de venir nous voir.»

«J’ai joué à Vancouver et Los Angeles et je n’avais jamais participé à une rencontre de la sorte lors d’un camp, a-t-il poursuivi. C’est unique à Montréal.»

Encore de bons mots pour Davidson

Auteur d’un tour du chapeau vendredi, Jared Davidson a poursuivi sur sa lancée avec un autre but. Le choix de 5e tour du Tricolore en 2022 a déjoué Jake Allen d’un bon tir des poignets.

Photo Martin Chevalier

Maintenant âgé de 21 ans, Davidson devrait logiquement porter les couleurs du Rocket de Laval à sa première saison chez les professionnels. S’il a des chances minimes de gagner un poste à Montréal, l’ancien des Thunderbirds de Seattle laisse déjà une bonne carte de visite.

«Il est très bon cette semaine, a reconnu Burrows. Il est un tireur, il ne perd pas de temps. Il se positionne bien, il voit bien la glace. Il m’impressionne depuis le premier jour.»

Après le match, le CH a retourné quatre joueurs dans les rangs juniors: Quentin Miller (Québec), Jan Spunar (Portland), Florian Xhekaj (Hamilton) et Cédrick Guindon (Owen Sound).