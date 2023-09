Focaccia aux olives et au romarin sur le BBQ

Craquante à l’extérieure et moelleuse à l’intérieure, la focaccia est sans aucun doute la collation parfaite lors d’une fringale. Il ne faut pas la voir comme un simple bout de pain! Que ce soit nature, avec des herbes, des tomates ou des légumes de saison, les possibilités sont infinies quand vient le temps de choisir une garniture. Comment amener la focaccia à un niveau supérieur ? Couper une portion à l’horizontale pour remplacer le pain traditionnel et la garnir de viandes froides. Vous aurez sous la main un sandwich typiquement italien et vraiment savoureux. Bon BBQ !

Portions : 8-10

Préparation : 12 h-24 h

Cuisson : 20-30 minutes

INGRÉDIENTS

2 c. à thé de levure sèche

2 c. à thé de miel

2 tasses d’eau tiède

4 tasses de farine tout usage

2 c. à soupe de beurre

1⁄4 tasse d’huile d’olive + extra pour la préparation

2 c. à thé de sel kasher + 2 c. à soupe pour la garniture

1⁄4 tasse d’olives dénoyautées au choix

2 c. à soupe de romarin frais ciselé

TECHNIQUE

Dans un bol, mettre la levure, l’eau et le miel. À l’aide d’un fouet, bien mélanger les ingrédients et laisser reposer 5-10 minutes pour laisser le temps à la levure de s’activer.

Dans un autre bol propre, verser l’huile d’olive au fond du bol et y transférer la boule de pâte. Replier la pâte sur elle-même à quelques reprises pour l’enduire d’huile d’olive. Couvrir d’une pellicule plastique et laisser reposer au frigo entre 12 et 24 heures.

Retirer la pâte du frigo et en la laissant dans le bol, la replier sur elle-même à quelques reprises pour la faire dégonfler. Graisser une plaque à pâtisserie avec le beurre et verser un peu d’huile d’olive au centre de la plaque. Déposer la boule de pâte au centre et la laisser reposer à température pièce sans couvrir pendant 3 à 4 heures.

Préchauffer le BBQ en cuisson indirecte à puissance élevée à 450 °F.

Après la période de repos, au besoin, étirer la pâte pour couvrir toute la surface de la plaque de cuisson. Bien huiler les mains avec de l’huile d’olive et à l’aide du bout des doigts, peser dans la pâte pour y faire de petites crevasses. Garnir avec les olives, le romarin et le sel kasher. Verser un généreux filet d’huile d’olive sur le dessus de la pâte et la mettre sur le BBQ en cuisson indirecte pendant 20 à 30 minutes.

Photo Philippe Lapointe