La dépendance amoureuse

Je suis la fille unique d’une femme âgée de 58 ans qui ne l’a jamais eu facile. Née dans une famille où les problèmes de santé mentale ont fait beaucoup de dégâts, elle a passé son existence à essayer de se reconstruire sans vraiment y parvenir. La seule chose qu’elle dit avoir réussie, c’est moi.

Comme j’exerce un métier qui me permet d’être indépendante financièrement, que je suis en couple avec un homme fidèle et gentil avec moi et que nos deux enfants sont bien élevés, tout ça contribue à faire de moi une réussite qui rejaillit sur elle et fait sa fierté. Mais c’est surtout à propos du principal problème de ma mère que je sollicite votre aide. Financièrement et socialement elle se débrouille bien. C’est sur le plan amoureux que les choses se gâtent.

À titre d’exemple, mon père fut la première étoile filante d’une longue liste d’hommes qui l’aimaient quand ils ont commencé à la fréquenter mais qui ont tous décidé de la laisser, tellement elle leur mettait de la pression pour remplir le vide affectif en elle.

Ses parents lui ont toujours préféré leurs deux garçons, ce qui fait que tout le reste de sa vie fut consacré à combler ce vide qu’ils avaient laissé en elle. Comme en plus les garçons en question étaient déséquilibrés mentalement, ma mère avait à subir leurs sarcasmes.

Quand elle a réussi à sortir du nid familial, elle n’a rien fait de mieux que choisir des hommes pas aptes à la rendre heureuse. Et même si elle s’en rendait vite compte, elle s’accrochait quand même dans l’espoir d’en tirer quelque chose un jour. Ce qui n’est jamais arrivé. Le dernier en liste l’a laissée il y a six mois dans un état lamentable et c’est moi qui ai hérité d’une mère qui ne se remet pas de ce xième échec de sa vie amoureuse, et qui malheureusement clame encore son amour envers le déserteur, qui en passant, n’a jamais été plus gentil qu’il ne faut avec elle.

On fait de notre mieux avec mon conjoint et mes enfants pour l’aider à remonter la côte, mais on a l’impression de ramer dans le vide. Qu’est-ce qu’on fait de pas correct ? Et qu’est-ce qu’on pourrait faire de plus selon vous ? Notez que son budget est des plus restreint.

Fille qui se sent démunie

Vous ne faites rien de mal et vous ne pouvez rien faire de plus, si ce n’est la soutenir dans sa peine. Votre mère me semble être une dépendante en recherche d’un moyen de combler le vide affectif dont elle souffre depuis l’enfance.

Elle pense que c’est à travers quelqu’un d’autre qu’elle pourra le combler, alors que c’est en elle-même qu’elle doit trouver les forces pour se reconstruire. Une thérapie serait l’idéal, mais à défaut d’avoir les moyens financiers pour le faire, elle devrait s’inscrire à la fraternité d’entraide des émotifs anonymes du Québec : 819-371-1911