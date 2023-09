Le party est pogné à Miami!

Ceux qui ont cligné des yeux pendant la victoire écrasante de 70-20 des Dolphins ont raté tout un spectacle. Il se passe quelque chose d’assez spécial à Miami.

Si vous aimez les pétarades offensives, les Dolphins sont l’équipe qui vous procurera des chatouillements dans le bas du ventre cet automne. Le travail d’annihilation totale des pauvres Broncos semblait tiré tout droit d’un jeu vidéo.

Les statistiques sont tout simplement hallucinantes. Prenez le temps de lire et sachez qu’il n’y a aucune faute de frappe. On parle de 10 touchés, de 726 verges d’attaque (un record de tous les temps), de 30 premiers jeux, de 10,2 verges par jeu... C’est ridicule!

Pour démontrer à quel point une telle orgie pharaonesque d’attaque est rarissime, les Dolphins sont devenus seulement la quatrième équipe en 104 ans d’histoire dans la NFL à inscrire au moins 70 points. L’exploit avait été réalisé la dernière fois en 1966, par Washington.

Une révélation au sol

Getty Images via AFP

Les Dolphins ont frappé de partout, autant au sol que par les airs. Le quart-arrière Tua Tagovailoa s’est tapé un festin avec 309 verges et quatre passes de touchés. Même l’imbuvable Mike White a eu droit de se servir dans le buffet en relève avec une passe de touché additionnelle.

Il y a eu aussi cinq touchés au sol, dont deux du porteur recrue De’Von Achane, qui s’est assuré de se faire connaître de tous les poolers de la galaxie avec 203 verges et deux touchés. Ce petit missile a aussi inscrit deux autres touchés sur des réceptions.

Comme si les Dolphins n’avaient pas assez de munitions à l’attaque entre Tyreek Hill (9 réceptions, 157 verges, 1 touché), Jaylen Waddle (qui ne jouait même pas face aux Broncos) et Raheem Mostert (82 verges au sol et trois touchés), voilà que Achane s’invite à la fête.

Il y a beaucoup de coordonnateurs défensifs à travers la ligue qui vont perdre leurs cheveux, faire de l’urticaire ou tout simplement se rabattre saur leurs vieilles prières pour ne pas perdre la face en affrontant les Dolphins.

Il n’était déjà pas évident de freiner leur prolifique attaque aérienne, mais si le jeu au sol si met, le casse-tête deviendra entier. Après une récolte terrestre de 145 verges la semaine dernière, le champ-arrière a récidivé avec 350 verges.

D’ailleurs, les Dolphins sont la première formation dans l’histoire à avoir amassé au moins 350 verges par la passe et au moins 350 au sol dans un même match. Quand on vous dit que le party est pogné à Miami...

Le karma frappe

Getty Images via AFP

Vous voulez savoir la meilleure? Cette tornade de points, c’est en quelque sorte le karma qui a frappé.

Il y a un an presque jour pour jour, Sean Payton occupait le rôle d’analyste à la télé. Il avait mentionné en ondes que Tua Tagovailoa se retrouverait cloué au banc avant longtemps. Qui est aujourd’hui entraîneur-chef des Broncos et qui vient de se faire humilier publiquement par Tua et sa bande? Sean Payton, évidemment!

Le quart-arrière des Dolphins, contre l’équipe de Payton, a complété ses 17 premières passes. Il restait 9 min 38 s à jouer au troisième quart quand sa première passe a touché au sol et il a terminé la rencontre avec 23 passes complétées en 26 tentatives.

C’était devenu presqu’une mode, voire un sport national, de démolir Tagovailoa à ses débuts et Payton a fait partie de ses plus durs critiques. On ne sait pas encore comment la carrière du pivot des Dolphins va tourner et il n’est pas à l’abri d’une autre commotion cérébrale, mais il aura à tout le moins savouré dimanche une forme de justice poétique face à l’un de ses nombreux détracteurs.

Ce fameux Tua constitue un cas étrange puisque ses adorateurs ne voient en lui que du bon, mais ses dénigreurs continuent de le voir simplement comme le gars bien entouré qui est à la bonne place au bon moment dans un système offensif du tonnerre.

On verra bien un jour quel camp aura raison. Pour l’instant, tout ça donne un sapré bon show!