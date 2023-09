Les Américains plus inquiets de l’âge de Biden que des procès contre Trump

Alors qu’un possible match revanche semble se dessiner entre Joe Biden et Donald Trump pour les élections de 2024, les électeurs américains semblent davantage préoccupés par l’âge du premier que par les démêlés judiciaires du second.

C’est ce que révèle un sondage de NBC News publié dimanche.

Selon ce coup de sonde, 74 des Américains affirment être grandement ou modérément inquiets quant à l’âge et la santé de Joe Biden, alors que 62% des électeurs affirment éprouver ce type de crainte face aux procès impliquant Donald Trump.

Par ailleurs, les deux politiciens reçoivent chacun 46% des intentions de vote.

L’écart s’est resserré entre Biden et Trump au cours de l’été. En juin dernier, le sondage de NBC News accordait une faible avance de 49% pour Biden contre 45% pour Trump.