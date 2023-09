Marathon de Montréal: un homme a dû recevoir un massage cardiaque en finissant le demi-marathon

Scène troublante au Marathon de Montréal : l’éventuel vainqueur de l’épreuve-reine s’apprêtait à franchir la ligne d’arrivée quand, à quelques pieds de là, un homme venant de compléter le demi-marathon devait recevoir un massage cardiaque.

Malgré une circulation un peu plus dense à ce moment précis sur l’Esplanade du Parc olympique, l’équipe médicale a su intervenir très rapidement.

L’évacuation était en voie d’être complétée quand le Kenyan Felex Cheruiyot Rop, gagnant du marathon, terminait sa course après deux heures 23 minutes et 20 secondes.

Les effluves de la victoire se mélangeaient forcément avec un sentiment d’inquiétude chez les différents témoins. Un homme se trouvait alors entre la vie et la mort.

Bilan médical

C’est plus tard dans la journée de dimanche que l’organisation du Marathon Beneva de Montréal tracera le bilan de l’événement, dont le bilan médical.

Selon ce qu’on a pu observer, au moins un autre coureur a subi un arrêt cardiaque dans la journée de dimanche.

La météo semblait pourtant parfaite pour la journée, mais le soleil commençait à plomber un peu en fin d’avant-midi.

«Pour le marathon et le demi-marathon, on parle de 12 000 coureurs qui ont pris le départ et on a une magnifique journée, faisait remarquer le producteur délégué Alex Ratthé, dimanche matin. On a la capacité de répondre rapidement à des appels d’urgence, partout sur le parcours. On travaille avec des gens qui sont professionnels et expérimentés.»

Toujours un risque

Il est difficile, voire impossible, d’éviter tout risque de décès lors d’une épreuve de marathon. Les malaises cardiaques et les réanimations surviennent.

En 2019, l’événement montréalais avait d’ailleurs été marquée par la mort d’un coureur âgé de seulement 24 ans. Le coroner avait d'ailleurs conclu qu’il y avait eu des ratés quant à l’efficacité d’une intervention rapide, mais depuis, l’organisation du marathon a changé de main.