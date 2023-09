«Sorcières»: le rôle dense et stimulant pour Stéphane Gagnon

Le comédien Stéphane Gagnon, qui joue depuis bientôt 30 ans à notre télé, a beaucoup de matière avec laquelle composer dans la nouvelle série Sorcières.

Celui qui a défendu un bon gars pendant sept saisons dans L’Échappée campe maintenant un homme tourmenté dans la même case horaire à TVA.

« C’est très intéressant pour un acteur d’aller dans ces zones-là. C’est vraiment du bonbon, il y a tellement d’épaisseur autour de l’os », a dit Stéphane Gagnon, qui, ces dernières années, a aussi été convaincant dans Motel Paradis, sur Club illico, et dans Bête noire, à Séries Plus.

Photo Agence QMI / Joël Lemay

« C’est étonnant tout ce qui s’en vient, car on ne voit pas trop les choses venir et les auteurs sont assez saisissants avec leurs rebondissements », a-t-il ajouté en entrevue avec l’Agence QMI.

Luc Tougas, le personnage du comédien de 54 ans, est lié à Joanne « Joe » Bussières (Céline Bonnier) et à la commune aux tendances sectaires qui a marqué Sainte-Piété. On ne sait pas encore comment, mais Luc a fait du mal à la journaliste Joe et, contrairement à elle, il n’a pas fui le petit village estrien. Joe le confronte à nouveau dans le quatrième épisode, diffusé ce lundi.

« Il y a un lien particulier entre eux », a-t-il glissé, laissant place au mystère, principal moteur de la série produite par Amalga, en collaboration avec Québecor Contenu.

Luc a passé sa vie à Sainte-Piété, où il partage son quotidien avec l’infirmière Marie-Ève Letendre (Marie-Claude Guérin). Très habile de ses mains, Luc multiplie les petits boulots depuis qu’il a perdu son gagne-pain.

Sa petite vie tranquille est remuée lorsqu’un bébé roux est retrouvé vivant, mais en pleine nuit près des chutes du village. Un message avec une voix robotisée prévient les autorités de la présence de l’enfant et il y est question d’une prophétie liée à la mère de Joe... ce qui fait croître l’angoisse chez ceux qui anticipent ce qui s’en vient.

Des tensions autour du bébé

Depuis la découverte du bambin, Luc n’est plus le même. L’intention de sa compagne de recueillir l’enfant n’arrange en rien les choses, bien au contraire, provoquant de vives émotions chez lui. On devine déjà que les tensions s’intensifieront au sein du couple.

« Ça s’en vient ! Il y a deux lignes de tension assez importantes : la première c’est qu’il ne veut pas du bébé et elle oui, et la seconde concerne son passé trouble dont elle ne connaît pas encore les répercussions. L’apparition de cet enfant-là provoque chez lui un trouble vraiment profond et c’est impensable, à ses yeux, qu’il se retrouve dans sa maison. »

Photo Agence QMI / Joël Lemay

Stéphane Gagnon, qui entreprendra le tournage du troisième bloc de Sorcières en octobre, en sait déjà plus sur la trame narrative et l’arc de son personnage, mais il se garde bien de nous priver du plaisir de découvrir les secrets de cet univers regorgeant de retours en arrière nous faisant découvrir la commune.

« J’ai appris récemment d’autres informations sur Luc qui vont me servir pour le futur », a dit le comédien, qui a adopté la posture d’un homme portant un lourd fardeau. « Luc porte une lourdeur. C’est un gars solide, en apparence, mais il est blessé à l’intérieur. »

La fiction Sorcières est diffusée chaque lundi, à 20 h, à TVA. Les retardataires peuvent rattraper le train en visionnant les premiers épisodes sur TVA+.