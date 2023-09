Un abandon pour Lance Stroll

Le Québécois Lance Stroll n’a pas été en mesure de terminer sa course au Grand Prix du Japon dimanche, puisqu’il a été contraint d’abandonner au 21e tour, en raison d’un problème mécanique.

«Ma course de dimanche a été interrompue en raison d’une défaillance de l'aileron arrière», a déclaré Stroll dimanche dont les paroles ont été reprises sur le site d’Aston Martin.

- À lire aussi : F1 : un retour qui redonne le goût de sourire à Lance Stroll

Le pilote de 24 ans avait tout de même connu une course avant que les ennuis mécaniques surviennent.

«C'est décevant parce que j'ai eu un bon départ en gagnant cinq places dans le premier tour et je pense qu'un ou deux points auraient été possibles», a-t-il ajouté.

Son coéquipier Fernando Alonso a quant à lui conclu sa journée de travail au huitième échelon.

Verstappen et Red Bull dominent une fois de plus

Max Verstappen a poursuivi sa domination dimanche en remportant un 13e Grand Prix cette saison.

Le Néerlandais permet ainsi à Red Bull de remporter un deuxième titre des constructeurs en Formule 1 dans leur histoire.

Avec six courses à faire à la saison, Verstappen est en bonne posture afin de mettre en banque un troisième championnat du monde.

Les deux pilotes de l'écurie McLaren Lando Norris et Oscar Piastri ont respectivement terminé la course en deuxième et troisième position.

Les pilotes vont bénéficier de deux semaines de repos et ils reprendront le volant dès le vendredi 6 octobre à l’occasion des essais libres du Grand Prix du Qatar.