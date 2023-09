Un sénateur américain et sa femme accusés de corruption

L’acte d’accusation du FBI affirme que le sénateur Robert Menendez et son épouse, Nadine, ont utilisé sa position de sénateur au profit du gouvernement égyptien. Au domicile du couple, le F.B.I. a trouvé plus de 480 000 $US en espèces, des lingots d’or d’une valeur de 100 000 $ et une décapotable Mercedes-Benz offerte à sa femme.

Menendez a rejeté les accusations, affirmant que les procureurs avaient «dénaturé» son travail normal au Sénat créant faussement une impression d'irrégularité. Faut le faire ! Quel culot !

Il a fait l'objet d'enquêtes fédérales de corruption pendant une grande partie de sa carrière au Sénat où il a été élu en 2006. Il a échappé en 2018 à la prison après ses dernières inculpations parce que le jury n'a pas pu s'entendre sur un verdict. Les procureurs avaient allégué qu'il avait aidé le principal contributeur à ses campagnes électorales à contourner des réglementations fédérales. Étonnant que les démocrates aient réélu ce type soupçonné d'être un escroc depuis près de 20 ans.

Politicien âgé rencontre séductrice

Un homme plus âgé rencontre une tentatrice plus jeune qui ne craint pas de parader ses attributs physiques. Menedez n’est pas le premier homme politique à être manipulé par une femme. Je soupçonne qu’elle l’a « piégé » sur commande. Leur rencontre dans une crêperie n’était sans doute pas le fruit du hasard.

Nadine Arslanian l’a probablement rencontré à la demande de ses « bons amis égyptiens » qui connaissaient les faiblesses du sénateur. On aurait pu penser qu'un politicien ayant déjà été acquitté dans une affaire de pots-de-vin ne se lancerait pas dans une affaire pareille. Même avec une nouvelle épouse aguichante. Sa cupidité et sa libido ont eu raison de lui.

C’est en 2018 qu’il a commencé à sortir avec Nadine Arslanian, 56 ans, alors sans emploi. Elle l'a présenté à l'homme d'affaires égypto-américain Wael Hana, qui avait des relations de haut niveau au Caire.

Menendez, 69 ans, est accusé d’avoir utilisé ses fonctions sénatoriales pour favoriser les ventes d’armes américaines à l’Égypte et pour avoir tenté d’interférer avec l’aide de son épouse dans des enquêtes criminelles sur des associés commerciaux de Hana. Selon le New York Times, il avait mis l'épouse de Menendez sur la liste de paie de son entreprise de viande halal.

Des informations secrètes du Département d'État concernant l'ambassade américaine au Caire ont également été transmises via Hana aux services secrets égyptiens.

Pour services rendus, le gouvernement égyptien a donné à l’entreprise de Hana le monopole très lucratif de la certification de conformité à la loi islamique halal des exportations alimentaires américaines vers l’Égypte. Même si elle n’avait aucune expérience en la matière.

La corruption gangrène les États-Unis

Le FBI va-t-il, peut-il enquêter sur le juge Clarence Thomas de la Cour Suprême et son épouse ? Il existe des irrégularités flagrantes dans leurs déclarations concernant leurs relations avec des milliardaires. Le procureur général du Texas, Ken Paxton a récemment été acquitté par le sénat de l’État dominé par les républicains. Même s’il s’est adonné à des activités de corruption pendant près de 12 ans. Il est maintenant de retour au « boulot » comme ministre de la Justice du Texas ! Et je ne parle pas de Donald Trump.

Les suites politiques du scandale

Menendez a quitté vendredi ses fonctions de président de la commission sénatoriale des relations étrangères. Le gouverneur démocrate du New Jersey, Phil Murphy a appelé Menendez à démissionner du Sénat. Chuck Schumer, le leader démocrate au Sénat, doit d’agir rapidement contre Menendez. Il semble hésitant à le faire. Pourtant ça risque de l’éclabousser. Il faut qu'il le soumette au vote dès la semaine prochaine. Un vote à la majorité des deux tiers est nécessaire pour expulser quelqu'un de la chambre haute.

Je suis étonné qu'un politicien qui a déjà été accusé de corruption se soit comporté en amateur, laissant tant de traces incriminantes pour le FBI. C’est ça l’amour ! Il va être intéressant de voir s’il va tenter de s’en sortir en faisait porter le chapeau à sa femme.