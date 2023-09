5 pôles d’échanges : de véritables plaques tournantes pour faciliter les déplacements

Avec l’arrivée du tramway à Québec, plusieurs questions surviennent sur les nouvelles façons de se déplacer en ville.

Afin d’assurer la performance de ce nouveau moyen de transport en commun, 5 pôles d’échanges accueilleront les usagers provenant de la périphérie et offriront une meilleure interconnexion entre les différents modes de transport. Il s’agira ni plus ni moins de plaques tournantes de la mobilité à Québec!

Les 5 pôles d’échanges

Situés dans les secteurs de Sainte-Foy, Saint-Roch, Estimauville, l’Université Laval et Le Gendre, ces pôles seront des espaces accessibles, sécuritaires, confortables et attrayants pour réaliser des correspondances.

Ce que cela signifie? Des connexions plus rapides et efficaces avec le tramway, les réseaux d’autobus, le réseau routier, le réseau cyclable et piétonnier ainsi que le transport adapté pour accéder à une multitude de services.

L’exemple du pôle d’échanges de Sainte-Foy

Le pôle desservira tant les usagers en provenance de Québec que de la Rive-Sud. Ils seront en mesure de passer efficacement des autobus au tramway pour se rendre à destination. L’affluence des usagers de la Rive-Sud sera grande, au point, qu’elle générera 60 % de l’achalandage au Pôle de Sainte-Foy!

Les connexions se feront au même endroit et sur un même niveau, ce qui réduira considérablement la distance de marche et la durée des correspondances.

Situé dans un secteur en pleine transformation, dans le quadrilatère formé par l’avenue Lavigerie, la route de l’Église ainsi que par les boulevards Laurier et Hochelaga, il transformera le visage de l’entrée de la ville.

Les 4 autres pôles d’échanges en bref

Pôle de Saint-Roch : localisé au croisement des quartiers de Saint-Roch, Limoilou et Saint-Sauveur, il est appelé avec ses 18 quais, à devenir la plus importante zone de connexion du centre-ville. Les autobus qui desservent la colline Parlementaire s’y arrêteront et les gens pourront monter à bord du tramway pour arriver à destination en 5 minutes.

Pôle D’Estimauville : implanté à la limite du secteur de Maizerets, aux portes de l’arrondissement de Beauport à l’est de la ville, il participera activement à la revitalisation déjà engagée du secteur.

Pôle de l’Université Laval : la communauté étudiante sera plus connectée et en mouvement que jamais. En plein cœur de Sainte-Foy, l’endroit sera idéal pour connecter le tramway aux autobus en provenance de la couronne nord, ce qui conviendra aussi aux travailleurs de l’axe routier qui utilisent les autobus eXpress sur le boulevard Robert-Bourassa et le Métrobus 804.

Pôle Le Gendre : un nouveau quartier innovant se dessine. Situé à l’extrémité ouest du tracé du tramway sur l’avenue Blaise-Pascal, il captera une part importante des flux de circulation en provenance de l’ouest. Il jouera un rôle central pour diminuer la pression sur le réseau routier grâce au plus grand stationnement incitatif de la région, qui comptera quelque 750 places. Il sera également accessible par l’entremise d’un lien cyclable où des espaces de rangement sécurisés sont prévus à cet effet pour encourager l’intermodalité.

Une ville encore plus attrayante

Qui dit réaménagement urbain bien pensé, dit attraction et rétention! Le transport en commun utilisé de façon optimale, comme c’est le cas ailleurs dans le monde, stimulera l’économie régionale avec notamment le tourisme et une abondante diversité d’activités.

La Ville de Québec est prête pour entreprendre le plus grand chantier de son histoire et grâce au tramway, le paysage sera transformé pour créer une identité qui lui est propre et qui bénéficiera directement aux gens de Québec et des environs.

