8 personnes blessées en raison de turbulences sur un vol de JetBlue

Huit personnes, dont un membre d'équipage, ont été transportées à l'hôpital lundi après qu'un vol JetBlue à destination de Fort Lauderdale ait connu de graves turbulences.

Le vol 1256 faisait un vol entre Guayaquil, en Équateur, à Fort Lauderdale, aux États-Unis, et a connu des conditions difficiles à l'approche de la Floride, a fait savoir le transporteur.

L'avion a atterri en toute sécurité à l'aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood où il a été accueilli par du personnel médical qui a transporté sept clients et un membre d'équipage à l'hôpital pour évaluation et traitement.

«JetBlue s'efforcera de soutenir nos clients et nos membres d'équipage», a déclaré la société dans un communiqué, rapporté par de nombreux médias américains.

JetBlue a ajouté que l'avion destiné à ce vol avait été mis hors service pour inspection.

De plus en plus de turbulences

Une étude publiée en juin dernier dans la revue «Geophysical Research Letters» a permis d’observer que depuis 1979, les turbulences graves ont augmenté de 55 %.

Plus inquiétant encore, les scientifiques avancent que ces turbulences dangereuses deviendront de plus en plus fréquentes.

«Après une décennie de recherches montrant que le changement climatique augmentera les turbulences dans l'air libre à l'avenir, nous disposons à présent de preuves suggérant que cette augmentation a déjà commencé», a déclaré l'auteur de l'étude, le professeur Paul Williams.

Plusieurs types de turbulences existent, et ce sont celle appelées «turbulences en air clair» qui risquent d’être plus fréquentes et plus fortes.

Celles-ci se produisent par surprise, sans indice visuel comme les nuages, ou les tempêtes. Contrairement à la turbulence régulière, la turbulence en air clair frappe soudainement et est difficile à éviter, rapporte CNN.

Les chercheurs se font rassurants : cela ne signifie pas pour autant que prendre l’avion sera moins sécuritaire.

«Les avions ne vont pas commencer à tomber du ciel, ils sont construits selon des spécifications très élevées et ils peuvent résister aux pires turbulences», assure le chercheur.

«Typiquement, sur un vol transatlantique, les turbulences durent en moyenne une dizaine de minutes. Je pense que dans quelques décennies, cela peut passer à 20 minutes ou à une demi-heure. Le signal de ceinture de sécurité sera activé presque tout le temps pour les passagers», détaille Paul Williams.

Dans les accidents non mortels, la turbulence est la principale cause de blessures chez les agents de bord et les passagers, selon la Federal Aviation Administration.

Les blessures, retards et dommages engendrés par les turbulences coûtent aux compagnies aériennes américaines jusqu'à 500 millions de dollars par an, selon le National Center for Atmospheric Research.