À 70 ans, Hulk Hogan se marie pour la troisième fois

Icône de la lutte professionnelle et maintenant âgé de 70 ans, Hulk Hogan espère avoir trouvé le véritable amour pour de vrai, car il a épousé Sky Daily, vendredi, à Clearwater, en Floride.

Comme les photos diffusées par le site TMZ l’ont montré, le septuagénaire – de son vrai nom Terry Eugene Bollea – semblait très heureux de placer la bague au doigt de son amie de cœur de 45 ans. Le couple avait confirmé ses intentions il y a quelques mois. La cérémonie intimiste s’est tenue dans une église baptiste en présence des familles proches des deux époux. Cependant, Brooke Hogan, issue du premier mariage du lutteur, n’a pas assisté à l’événement.

• À lire aussi: WWE: Cristiano Ronaldo avec John Cena?

• À lire aussi: Dwayne «The Rock» Johnson se battra-t-il à WrestleMania 40?

Hulk Hogan épouse Sky Daily lors d'une cérémonie de mariage intime en Floride pic.twitter.com/VxUmUxg4wa — Rapitous (@RapitousFr) September 24, 2023

La même source a indiqué que la dame, une entraîneuse de yoga que le « Hulkster » fréquente depuis plus d’un an, portait des boucles d’oreilles en or de 18 carats et incrustées de diamants de quatre carats. Chaque bague est évaluée à 500 000 $.

Hogan a eu deux enfants avec son ex-femme Linda, qu’il a mariée en 1983. Trois ans après leur divorce en 2007, il a dit oui à Jennifer McDaniel : cette relation s’est rompue en 2021.