Paul Landis, ex-agent des services secrets en service le jour de l’assassinat, publie ce 10 octobre un livre, The Final Witness (Le Dernier Témoin).

Son témoignage remet en cause la thèse du tireur unique. Qu’apporte ce nouveau témoignage? Est-ce qu’on en sait plus la façon et les raisons pour lesquelles JFK a été assassiné?

Écoutez Baptiste Zapirain et Charles Trahan dans le balado En 5 Minutes: