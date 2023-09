Blue Jackets : Un ancien du CH se joint à Pascal Vincent

L’ancien attaquant étoile du Canadien de Montréal Mark Recchi épaulera le nouvel entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, Pascal Vincent, derrière le banc cette saison.

L’homme de 55 ans a passé six ans comme instructeur adjoint chez les Penguins de Pittsburgh et les Devils du New Jersey, mais ne s’est pas trouvé un poste la saison dernière. Pendant cette pause, il n’est pas resté très loin du hockey en demeurant propriétaire minoritaire des Blazers de Kamloops, une équipe de la Ligue junior de l’Ouest (WHL).

«Mark Recchi est dans les rangs de la Ligue nationale de hockey depuis plus de trois décennies et il amène une expérience phénoménale à notre personnel. Il est un joueur membre du Temple de la renommée qui a remporté trois coupes Stanley, ce qui, combiné à son expérience derrière le banc, fera de lui une importante ressource pour nos joueurs», a indiqué Vincent par voie de communiqué.

«Son expertise dans la zone offensive et sur le jeu de puissance, spécifiquement, sera très bénéfique pour notre club», a poursuivi celui qui a succédé à Mike Babcock il y a une semaine.

Avant de s’amener chez les Penguins en 2014, Recchi a été conseiller spécial pour les Stars de Dallas.

Le Britanno-Colombien est davantage reconnu pour sa carrière sur la glace, au cours de laquelle il a amassé 1533 points en 1652 rencontres. Il a notamment porté l’uniforme du CH entre 1995 et 1999 et connu des saisons de 100 points avec les «Pens» et les Flyers de Philadelphie. Sa carrière a pris fin en 2011, lorsqu’il a remporté une dernière coupe Stanley avec les Bruins de Boston.