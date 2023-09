Chronique d’un retour dans mon pays natal

Le moment tant attendu est enfin arrivé...

Après quelques mois passés loin de mon Québec d’adoption, me voici aujourd’hui, au Cameroun, mon pays natal.

Une émotion ambivalente malgré tout

Après des années passées loin de ma terre natale, le Cameroun, je me tiens ici, sur le sol qui a vu naître mes rêves et mes souvenirs les plus chers.

Les émotions m’envahissaient déjà lorsque je regardais par le hublot de l’avion, apercevant les contours familiers de cette terre africaine.

Lorsque l’avion a touché le sol, j’ai ressenti une vague de chaleur et de familiarité.

Les odeurs de la terre, de la végétation luxuriante et des saveurs exquises m’ont immédiatement rappelé pourquoi l’Afrique en général et le Cameroun en particulier forment le socle de mon berceau.

Maka Kotto

Cela fait cinq ans depuis le triste événement du décès de ma mère en 2018 que je n’ai pas foulé la terre camerounaise...

En remettant pied ici, je ressens néanmoins une émotion ambivalente.

Le sol familièrement étranger, imprégné de rires d’enfance et de souvenirs douloureux, m’accueille avec une douce mélancolie, empreinte de nostalgie.

Maka Kotto

Pourtant, une bouffée d’excitation accompagne cette émotion, car je suis ici pour partager ma passion cinématographique avec les jeunes talents.

À la rencontre des jeunes

Ce retour au Cameroun me permet de découvrir à nouveau la richesse de notre culture.

Le Ciné-Club N’kah, basé à Yaoundé, qui m’a invité à transmettre mes connaissances aux jeunes artistes locaux, n’est pas un événement ordinaire.

Son initiatrice, la réalisatrice camerounaise Mary-Noël Niba, en a fait un espace où le patrimoine cinématographique et la créativité des Africains sont célébrés et mis en avant, où les jeunes talents sont encouragés et où l’art cinématographique est discuté dans toute sa splendeur.

C’était une occasion que je ne devais tout simplement pas manquer.

Certains font souvent le reproche aux Africains de la diaspora du Québec et du reste du Canada de ne pas se soucier de l’avenir des jeunes générations dans leurs pays d’origine...

La sentence est sévère.

De mon point de vue, ce sont essentiellement des occasions qui manquent, et pour moi, participer à cet événement au Cameroun, c’est l’opportunité de redonner à la communauté qui m’a tant apporté et de partager mes expériences et connaissances avec la jeune génération d’artistes.

Le fait d’être invité à côté de mon aîné, le réalisateur et acteur guinéen Cheik Doukouré, avec qui j’ai partagé tant de moments mémorables dans le monde du cinéma en Europe et en Afrique, était la cerise sur le gâteau.

La présence de Cheik, ainsi que la vision de Mary-Noël, m’assurent que cet événement sera à la fois enrichissant et inoubliable, une page nouvelle dans le livre de ma vie.