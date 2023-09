Début de l’enquête du coroner sur un triple meurtre à Montréal et Laval

L’enquête publique du coroner s’amorce ce matin sur les circonstances qui ont mené aux meurtres de trois hommes ciblés au hasard en août 2022 par un suspect de 26 ans aux prises avec des problèmes de santé mentale.

La coroner Me Géhane Kamel a le mandat de faire la lumière sur les meurtres de André Lemieux, Mohamed Belhaj et Alex Levis-Crevier ainsi que sur le décès du suspect dans cette affaire, Abdulla Shaikh. Les audiences auront lieu toute la semaine au palais de justice de Montréal et se poursuivront en octobre.

Photo courtoisie | André Lemieux

Rappelons que le suspect âgé de 26 ans est soupçonné d’avoir assassiné gratuitement les trois hommes à Montréal et Laval. Il avait finalement été abattu par la police le matin du 4 août 2022 dans un motel de la métropole.

Photo courtoisie | Mohamed Belhaj

Photo tirée de Facebook

Abdulla Shaikh était connu des milieux policiers et psychiatriques en raison de ses démêlés passés avec la justice. L’homme, qui souffrait notamment de schizophrénie, était considéré comme dangereux, ce qui n’a pas empêché sa remise en liberté sous conditions en mars dernier.

Plus de détails à venir...