Denys Arcand passe la rectitude politique dans le tordeur avec son nouveau film, «Testament»

Les wokes et les partisans de la rectitude politique en prennent pour leur rhume dans Testament, le nouveau film très attendu de Denys Arcand qui est lancé en grande première à la Place des Arts lundi soir. Et non, ce ne sera pas forcément son dernier, a tenu à préciser le cinéaste de 82 ans en conférence de presse.

• À lire aussi: Rentrée cinéma: 5 films québécois à ne pas manquer cet automne

• À lire aussi: Les nouveaux films de Denys Arcand et Monia Chokri seront présentés au Festival de cinéma de la Ville de Québec

« On peut écrire son testament avant de mourir. Si je faisais un autre film, je pourrais l’appeler codicille ! » a lancé en riant le célèbre réalisateur quand une journaliste lui a demandé s’il pouvait s’agir de son dernier film, comme le titre le sous-entend.

« En fait, je n’en sais rien, a-t-il ajouté sur un ton plus sérieux. C’est mon vieux truc. C’est comme Georges Guétary qui a fait sept tournées d’adieu au Québec pendant dix ans. J’annonce toujours que c’est mon dernier film. »

Testament, une comédie satirique, raconte l’histoire de Jean-Michel Bouchard (Rémy Girard), un célibataire de 70 ans qui a perdu tous ses repères dans notre monde dominé par la rectitude politique.

Son quotidien sera bouleversé par l’arrivée de jeunes activistes qui exigent la destruction d’une fresque historique qu’ils jugent raciste envers les peuples autochtones et qui se trouve dans la maison de retraite où habite Jean-Michel.

Vous l’aurez compris : dans Testament, Denys Arcand s’en prend notamment aux dérives liées à la culture de l’annulation et aux wokes qui veulent effacer et réécrire l’Histoire.

Photo Agence QMI, Martin Alarie

« Ce n’est pas une accusation contre mon époque », précise le réalisateur du Déclin de l’empire américain et de Jésus de Montréal, oscarisé en 2004 pour Les Invasions barbares.

« Je dirais que c’est plus de la perplexité que je ressens. Est-ce qu’on s'en va vers un monde où on va corriger tout l’art au complet ? On a déjà commencé à corriger des textes qui ne sont pas très importants comme les James Bond et les Harry Potter. Mais on pourrait aussi corriger Shakespeare... Moi, ça me remplit de perplexité. Je me demande où on s’en va... »

L’avenir de la culture québécoise est aussi abordé en filigrane dans le film.

« C’est sûr qu’actuellement, la culture québécoise est très menacée, déplore-t-il. C’est d’ailleurs un des thèmes du film. Mais en même temps, la chose la plus mystérieuse de l’Histoire, c’est qu’on ne connaît jamais l’avenir. En 1760, après la bataille des plaines d’Abraham, on aurait pu croire que c’était la fin des Québécois. Mais ça n’a pas été le cas. Alors, allez donc savoir ce qui va se passer ! On ne sait jamais. »

Ton satirique

Comme c’est souvent le cas dans ses films, c’est par l’humour que Denys Arcand décortique la société qui l’entoure. Le cinéaste assure que le ton satirique de ses films lui vient naturellement.

« Ce n’est pas conscient, assure-t-il. J’ai toujours eu cette idée de faire des blagues déplacées et de dire des choses qu’il ne faut pas dire, même quand j’étais enfant. J’ai toujours gardé ça. Ça me vient tout seul. »

En plus de Rémy Girard, l’alter ego d’Arcand dans le film, Testament s’appuie sur une distribution tout étoiles, composée notamment de Sophie Lorain, Marie-Mai (pour son premier rôle au cinéma), Guylaine Tremblay, Denis Bouchard, Caroline Néron, Edgar Bori, Guillaume Lambert et Charlotte Aubin.

Plusieurs vedettes ont aussi accepté de jouer des caméos dans le film, dont Louis-José Houde, Gaston Lepage, Clémence Desrochers, Yves Jacques et Robert Lepage.

« Il n’y a pas d’acteur au Québec qui ne veut pas travailler avec Denys Arcand », a rappelé Denise Robert, la productrice et épouse du cinéaste.

« Denys écrit de très beaux personnages et c'est un cinéaste absolument agréable à avoir sur un plateau parce qu'il sait parler et écouter les acteurs. Tout se passe toujours bien sur les plateaux de tournage des films de Denys Arcand. »

Testament prendra l’affiche partout au Québec le 5 octobre prochain. Le film sortira aussi en France le 22 novembre.