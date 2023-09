Des profs d’expérience, mais non qualifiés, qui ne pourront plus enseigner

Des profs non qualifiés d’expérience devront renoncer à l’enseignement l’an prochain puisque des « tolérances d’engagement » ne peuvent être renouvelées au-delà de 10 ans, une règle qui est remise en question par une enseignante dans le contexte de la pénurie.

Ann-Marie Pinoul enseigne l’anglais, langue seconde, depuis près de 15 ans, dont cinq ans dans la même école.

Au cours des dix dernières années, elle a obtenu une « tolérance d’engagement » émise par le ministère de l’Éducation, qui permet à une personne qui n’a pas son brevet d’enseignement d’obtenir tout de même un contrat dans le réseau scolaire, lorsqu’aucun enseignant qualifié n’est disponible.

D’année en année, celle qui est devenue « Miss Pinoul » a « bouché des trous » et « sauvé des situations », raconte-t-elle, tout en apprenant sur le tas un métier qui la passionne.

photo MARTIN ALARIE

Or le ministère de l’Éducation l’a récemment informée qu’il s’agissait de sa dernière année comme enseignante dans son centre de services situé dans les Laurentides, puisque sa tolérance d’engagement ne pourra être renouvelée au-delà de 10 ans, selon les règles en vigueur.

Dans le contexte de pénurie qui frappe présentement le réseau scolaire, « c’est l’incompréhension totale », laisse-t-elle tomber.

La situation lui semble « absurde », puisqu’elle risque fort d’être remplacée l’an prochain par une autre enseignante non qualifiée... qui aura moins d’expérience qu’elle.

Retour à la case départ

Pour obtenir une nouvelle tolérance d’engagement, il lui faudrait s’inscrire dans une formation qui mène au brevet d’enseignement.

Or Mme Pinoul n’a pas complété le baccalauréat en enseignement qu’elle a commencé il y a plusieurs années, si bien qu’elle ne peut s’inscrire à la maîtrise qualifiante ou aux formations plus courtes mises sur pied récemment.

Elle compte bien faire des démarches auprès de l’Université de Sherbrooke pour s’inscrire à la nouvelle formation Parcours Prof, qui permet à des enseignants non qualifiés de se faire reconnaître des acquis, mais cette formation ne mène pas pour l’instant au brevet d’enseignement.

« Je veux me former, mais j’ai l’impression que je suis de retour à la case départ », déplore cette mère monoparentale qui ne peut se permettre un retour aux études à temps plein.

Encourager la formation

Au ministère de l’Éducation, on précise que le délai de dix ans « vise à encourager les personnes non légalement qualifiées à s’inscrire dans des programmes de formation afin d’obtenir leur brevet d’enseignement ».

Il est toutefois impossible de savoir combien de profs non qualifiés devront renoncer à enseigner l’an prochain parce qu’ils auront atteint la période maximale de dix ans, puisque ces données ne sont pas compilées par Québec.

À la Fédération des centres de services scolaires du Québec, on estime qu’il faut diversifier les avenues de formation afin de les rendre plus accessibles à des enseignants non qualifiés comme Mme Pinoul.

Il pourrait « s’avérer intéressant de mettre de l’avant une reconnaissance des acquis combinée à un parcours universitaire qualifiant pour les personnes ne détenant pas de baccalauréat », indique-t-on dans une réponse écrite.

Permettre de renouveler des tolérances d’engagement au-delà de 10 ans ne serait toutefois pas une solution à privilégier, puisque cette avenue pourrait « démotiver certains candidats » à entreprendre des démarches pour se qualifier, précise la fédération.

Cette position est aussi partagée par la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement.

Le nombre d’enseignants non qualifiés est en hausse constante au cours des dernières années dans les écoles québécoises. L’an dernier, le ministère de l’Éducation a accordé près de 6000 tolérances d’engagement (voir détails plus bas).

Les profs non qualifiés en hausse

Nombre de tolérances d’engagement accordées à des enseignants non qualifiés : 5921 (en 2022-2023)

Niveau de scolarité des détenteurs d’une tolérance d’engagement:

• Diplôme d’études secondaires : 3

• Diplôme d’études professionnelles : 448

• Diplôme d’études collégiales : 1 084

• Baccalauréat : 2 683

• Maîtrise : 552

• Autres : 1 151

Source : ministère de l’Éducation