Destruction au chemin Roxham : Aux poubelles, l’écologie du gouvernement !

Les images ont amplement circulé dans les médias, comme un mélange de bonne nouvelle et de situation étrange. La bonne nouvelle : la fermeture du chemin Roxham a permis de réduire les entrées irrégulières au Canada, donc de réduire les besoins à la frontière. La situation étrange : puisqu’il y a moins d’entrées, il y a donc trop d’installations temporaires.

Par conséquent, le gouvernement a décidé d’utiliser les grands moyens, et détruire certains bâtiments. Des bâtiments fraîchement construits, doit-on le rappeler.

Au micro de Mario Dumont, via QUB radio, la vice-présidente du Regroupement des Récupérateurs et des Recycleurs de Matériaux de Construction et de Démolition du Québec n’en revient pas.

«On aurait dû déconstruire le bâtiment», a estimé Mme Mohika Tremblay.

Pour elle, il est clair que la réutilisation des matériaux aurait été beaucoup plus écologique que le simple recyclage. Parce que redonner une seconde vie à ces types de matériaux, après le passage d’une démolisseuse, ça demande beaucoup d’efforts.

Est-ce que le gouvernement a pris la bonne décision en optant pour la facilité ? C’est la question que pose Mario Dumont, et Mme Tremblay apporte toute une lumière à ce problème majeur de notre ère : le recyclage.