Fantasy LNH: les valeurs sûres en attaque

Une saison fantasy se gagne rarement dans les premiers tours d’un repêchage. Toutefois, un haut choix raté, par malchance ou incompétence, peut très bien signifier le glas pour un pooler non averti.

Vous ne me croyez pas? Parlez-en à ceux qui ont dû encaisser la baisse de production de plus de 50 % du Québécois Jonathan Huberdeau lors de la dernière campagne. Ouch!

Cela dit, voici une liste d’attaquants dont les probabilités d’échec entourant leur sélection sont plutôt basses, voire quasi nulles.

Connor McDavid (Oilers d’Edmonton)

Si vous n’avez pas le premier choix de votre repêchage, vous n’aurez pas Connor McDavid dans votre équipe. C’est aussi simple que ça. À moins d’un cafouillage historique de vos rivaux.

Personne n’est même proche de rivaliser avec McDavid. Ce dernier a remporté le trophée Art-Ross lors de cinq de ses huit saisons dans le circuit, dont les trois dernières. Il a obtenu 100 points ou plus lors de six campagnes. Et l’an dernier, il avait 25 points d’avance sur son plus proche poursuivant, tout en flirtant avec une moyenne de deux points.

Aucune hésitation ici. Et l’avantage est IMMENSE.

Leon Draisaitl (Oilers d’Edmonton)

Draisaitl est la deuxième entité du monstre à deux têtes des Oilers. Depuis cinq saisons, l’Allemand fonctionne à plein régime avec quatre saisons de 100 points ou plus (et 84 points en 56 matchs en 2020-2021).

Entre 2018-2019 et 2022-2023, il a terminé, en ordre chronologique, quatrième, premier, deuxième, quatrième et deuxième au classement des pointeurs de la LNH.

Nathan MacKinnon (Avalanche du Colorado)

Le joueur d’avant de l’Avalanche a peut-être réussi à fracasser le plateau des 100 points en une saison pour la première fois de sa carrière l’an dernier, mais il aurait très bien pu le faire dans chacune des campagnes depuis 2017-2018.

La seule chose qui peut ralentir MacKinnon, ce sont les blessures. Depuis son entrée dans la LNH en 2013-2014, donc en 10 saisons, l’attaquant néo-écossais n’a été en mesure de disputer 82 matchs qu’à trois reprises.

Getty Images via AFP

Nikita Kucherov (Lightning de Tampa Bay)

Le Lightning est parmi les équipes aspirantes à la coupe Stanley année après année. Et rien n’indique que ses bonnes performances s’arrêteront cette année.

Le fer de lance de l’attaque des «Bolts» est assurément Nikita Kucherov.

Si Kucherov a connu des ennuis physiques récemment, il a mis tout ça derrière lui en 2022-2023 avec une récolte de 113 points, lui permettant de fracasser le plateau des 100 points pour la troisième fois de sa carrière.

Matthew Tkachuk (Panthers de la Floride)

Après deux saisons de plus de 100 points, Tkachuk doit être considéré parmi les attaquants les plus productifs de la LNH.

Il avait surpris un peu tout le monde en 2021-2022 en amassant 104 points avec les Flames de Calgary. Puis, après l’échange l'ayant envoyé en Floride, avec les Panthers, Tkachuk a rappliqué avec 109 points.

David Pastrnak (Bruins de Boston)

«Pasta» a explosé en 2022-2023 avec 113 points, fracassant pour la première fois de sa carrière le plateau des 100 points, et ce, même s’il est un habitué du club des «1 point par match».

Le Tchèque est un marqueur hors pair. Reste à voir maintenant comment il réagira face à la perte de son capitaine, Patrice Bergeron, maintenant nouvellement retraité.

Mentions honorables

Auston Matthews (Maple Leafs), Mitch Marner (Maple Leafs), Jack Hughes (Devils), Elias Pettersson (Canucks), Jason Robertson (Stars), Mikko Rantanen (Avalanche).