Faut-il se méfier de l'application de commerce en ligne Temu?

Vous avez peut-être reçu l’invitation au cours des derniers jours, d’un ami, d’une connaissance, d’une page que vous suivez ou d’un influenceur : celle de télécharger l’application chinoise Temu.

L’application de commerce en ligne est au sommet des téléchargements depuis son lancement au Canada en février 2023, rapporte la firme de recherche SimilarWeb, qui se base sur les téléchargements Android et iPhone.

Temu est alléchante pour le consommateur : il est possible de vous procurer des items à prix dérisoire, mais aussi profiter de gratuités en invitant d’autres personnes à télécharger l’application.

Bijoux à 1$, tuques à 4$, fer plat pour cheveux à 12$, les prix sont particulièrement alléchants.

Mais est-ce trop beau pour être vrai?

Si de nombreux consommateurs affirment avoir eu une bonne expérience de magasinage sur cette application, le Better Business Bureau (BBB) aux États-Unis a enregistré plus de 991 plaintes contre Temu en une seule année en affaires.

Dans le lot des plaintes enregistrées : les items n’ont jamais été livrés, ils étaient de très mauvaise qualité, ou encore, les items retournés n’ont jamais été remboursés.

«J’ai commandé trois fois, j'ai dépensé plus de 150 dollars avec eux, je n'ai jamais reçu aucune de mes commandes. Ils ont crédité mon compte bancaire d'environ 75 dollars, donc je n'ai perdu que 75 dollars. J'ai juste abandonné l'application», rapporte un consommateur.

«Première commande auprès de cette entreprise. Les articles sont extrêmement bon marché, mais de mauvaise qualité. J'ai retourné des articles et ils ont affirmé que je n'avais pas retourné ce que j'avais dit. Après avoir déposé une réclamation auprès de leur entreprise, ils ont rejeté ma réclamation. Cette société est une arnaque et je ne suggérerais pas de l'utiliser», écrit une dame qui s’est sentie flouée.

«J'ai passé une commande auprès de Temu pour plusieurs articles. J'ai reçu des articles en double pour certains ; Je n'ai pas reçu un autre article que j'ai commandé, et j'ai reçu seulement 1 pièce d'un ensemble de 2 pièces », lit-on dans une autre plainte déposée auprès du BBB.

«J'ai essayé de contacter le service client. Il n’y a pas de numéro de téléphone et discuter s’est avéré inutile car il existe une barrière linguistique évidente. C'est tellement frustrant !», soutient une autre femme.

D’autres clients affirment n’avoir eu aucun problème avec Temu et se disent satisfaits de leur expérience.

En tout cas, pour ce que ça vaut, moi j'ai commandé plusieurs fois chez Temu (via leur site web), je n'ai jamais eu aucun problèmes et j'ai toujours été satisfait. — apexDAwN (@the_apex_dawn) September 25, 2023

J'ai fait deux achats, super nickel... plus rapide que AliExpress....



Aucun problème, sauf les messages de promotion 4-5 fois par jour — S⃣T⃣E⃣P⃣H⃣A⃣N⃣E⃣ L⃣E⃣V⃣E⃣R⃣T⃣ (@Stefane0777) September 25, 2023

Plusieurs utilisateurs qui ont cumulé beaucoup de «points» en invitant des gens à télécharger l’application disent par ailleurs avoir reçu les items gratuits qu’on leur avait promis.

Contourner les lois

Si le modèle d’affaires de Temu ressemble drôlement à Amazon, il existe une différence majeure : les items envoyés par Temu partent directement de Chine, alors qu’Amazon a des centres de distributions régionaux, permettant des livraisons rapides.

En expédiant directement de Chine, Temu éviterait de payer des taxes à l’importation aux États-Unis, notamment en raison de la faible valeur des items. Le principe serait similaire aux Canada et permettrait de contourner les lois actuelles.

Selon un expert interviewé par l’AFP, Temi s’appuie également sur l'intelligence artificielle et l'étude des données «afin de mieux connaître les habitudes et modes de vie des consommateurs et ainsi s'adapter à la demande».

Surveillance accrue

L’envol des applications chinoises comme TikTok et Shein s'est accompagné d'une surveillance à laquelle Temu risque d'être à son tour confrontée.

En 2021, l'ONG Public Eye a révélé que certains ouvriers répondant aux commandes de Shein travaillaient entre 11 et 13 heures par jour mais aussi qu'elle participait au gaspillage de plus en plus dénoncé dans la mode.

«Par ailleurs, comme pour TikTok, le développement rapide de Shein et Temu a entraîné la collecte d'une quantité importante de données personnelles d'Américains», rappelle Sheng Lu professeur en études de la mode et de l'habillement à l'Université du Delaware.

- Avec Agence France-Presse