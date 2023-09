Fin du vote par anticipation pour l’élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon

Les électeurs de la circonscription de Jean-Talon, à Québec, ont pu voter par anticipation dans le cadre de l’élection partielle qui doit officiellement se dérouler le 2 octobre prochain.

Selon les dernières données d’Élections Québec, 12,48 % des électeurs s’étaient prévalus de leur vote en avance en date de lundi matin.

La course s’annonce serrée, notamment entre la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti québécois (PQ) qui sont au coude-à-coude selon les dernières projections de Québec 125.

Signe que le parti au pouvoir « ne tient rien pour acquis », le premier ministre François Legault a visité le local électoral de la circonscription et fait du porte-à-porte lundi soir en compagnie de la candidate de son parti, Marie-Anik Shoiry.

« De jour, je travaille comme premier ministre et parfois, le soir, je travaille avec mes enfants et puis j’ai une grande famille », s’est justifié M. Legault, qualifiant Mme Shoiry « de meilleure candidate. »

M. Legault a défendu la décision de son gouvernement de ne pas aller de l’avant avec son projet de troisième lien entre Québec et Lévis et ne croit pas que les électeurs lui en voudront à trois ans des élections générales.

Outre Mme Shoiry pour la CAQ, Pascal Paradis (Parti québécois), Olivier Bolduc (Québec solidaire), Élise Avard Bernier (Parti libéral du Québec) et Jesse Robitaille (Parti conservateur du Québec) se présentent pour cette élection partielle provoquée par le départ de la députée caquiste Joëlle Boutin en juillet dernier.