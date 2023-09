François Legault devrait avoir honte de traiter les fonctionnaires avec mépris

Samedi, j’ai marché à Montréal avec des dizaines de milliers de personnes pour soutenir le Front commun intersyndical.

Le Front commun englobe quatre syndicats (la CSQ, la FTQ, l’APTS et la CSN) et représente 420 000 travailleurs et travailleuses de plusieurs secteurs publics comme les services sociaux, l’éducation et la santé.

Des gens des quatre coins du Québec étaient présents pour la cause. Cela fait des années que je participe à des manifestations pour diverses causes et je n’en avais jamais vu de si bruyante.

Les Creissels, les porte-voix et les klaxons à air comprimé se faisaient aller. Ces gens veulent se faire entendre et avec raison.

Des propositions sensées svp

Alors qu’ils sont en train de négocier leur convention collective, ces travailleurs et travailleuses veulent des propositions sensées de la part du gouvernement.

Dans un article du Journal, on peut lire les propos de Farah Brunache, une agente d’intégration à l’emploi en Outaouais, en lien avec l’augmentation de salaire proposée par le gouvernement : « (...) on nous offre 9 % sur cinq ans. C’est moins que l’inflation. C’est carrément du mépris. »

Des questions pour vous, M. Legault

Beaucoup d’interrogations me sont venues en tête lorsque je marchais aux côtés des manifestants et manifestantes.

Monsieur Legault, n’êtes-vous pas gêné de vous opposer de la sorte à ceux et celles qui tiennent à bout de bras plusieurs de nos services publics ?

Vous et les autres élus n’êtes pas gênés d’avoir eu le culot de vous voter une augmentation de salaire de 30 % ?

Vous ne vous rendez pas compte du mépris dont vous faites part ?

Nos dirigeants doivent comprendre que ce n’est pas en essayant de minimiser les besoins des travailleurs et travailleuses de nos secteurs publics qu’on aura une société forte.