Gestion de patrimoine : un accompagnement personnalisé peut faire la différence

Peu importe votre situation professionnelle, vous suivez assurément l’actualité économique attentivement. Alors que les marchés et la situation économique demeurent incertains, vous vous demandez si vous arriverez à atteindre vos objectifs financiers.

C’est pourquoi un accompagnement financier global, comme celui qu’offrent les 750 conseillères et conseillers du réseau indépendant SFL Gestion de patrimoine – Partenaire de Desjardins, est la clé pour vous sentir outillé dans le contexte incertain actuel. Que vous soyez un entrepreneur ou un particulier, les solutions sur mesure qui vous seront proposées seront conçues en fonction de vos besoins.

Épauler la clientèle d’affaires

Noémie Sauvageau, planificatrice financière et conseillère en sécurité financière chez Dumais Sauvageau Garon, cabinet en planification financière affilié au réseau SFL Gestion de patrimoine — Partenaire de Desjardins | CRÉDIT PHOTO : PATRIC NADEAU, PHOTOGRAPHE

La clientèle d’affaires vient tout juste de traverser deux années stressantes financièrement.

Alors que le contexte économique où sévit l’inflation prolonge cet état d’incertitude, Noémie Sauvageau, planificatrice financière et conseillère en sécurité financière chez Dumais, Sauvageau Garon, cabinet en planification financière affilié au réseau SFL Gestion de patrimoine – Partenaire de Desjardins, se fait néanmoins rassurante: « C’est justement dans un marché baissier qu’on réalise toute l’importance d’avoir établi un plan financier conçu pour traverser ces périodes. »

« Les marchés à la baisse permettent de réaliser l’importance d’un plan financier solide conçu en fonction des intempéries comme la période d’incertitude que l’on vient de traverser », mentionne-t-elle.

En effet, en bâtissant une stratégie financière qui prend en compte différents scénarios (positifs et négatifs), comme la pandémie, l'inflation ou un ralentissement des marchés, les conseillères et conseillers associés à SFL Gestion de patrimoine sont en mesure de vous épauler afin de garder le cap sur vos objectifs... et vous éviter d’agir sur le coup de l’émotion.

Planifier pour faire face à toutes les éventualités

Annabelle Dumais, planificatrice financière et conseillère en sécurité financière chez Dumais Sauvageau Garon, cabinet en planification financière affilié au réseau SFL Gestion de patrimoine — Partenaire de Desjardins | CRÉDIT PHOTO : PATRIC NADEAU, PHOTOGRAPHE

Bon an, mal an, les travailleurs autonomes peuvent compter sur l’accompagnement des conseillers associés à SFL Gestion de patrimoine pour construire un avenir financier optimal pour eux comme pour leur entreprise.

« Pour les travailleurs autonomes, il s’agit de voir à ce qu’ils aient le coussin financier pour faire face aux fluctuations de revenus et pour optimiser leur stratégie fiscale, selon la structure légale de leur entreprise », explique Annabelle Dumais, planificatrice financière et conseillère en sécurité financière chez Dumais Sauvageau Garon, cabinet en planification financière affilié au réseau SFL Gestion de patrimoine – Partenaire de Desjardins.

Selon la conseillère, c’est grâce à une préparation globale et évolutive, qui comprend la gestion des risques, des stratégies d’accumulation du patrimoine et d’indépendance financière ainsi qu’un plan de relève et de transfert d’entreprise que les travailleurs autonomes seront à même de mieux traverser les fluctuations des affaires et de l’économie.

Soutenir les familles

Getty Images

Il n’y a pas que les entrepreneurs qui doivent jongler avec les inquiétudes liées à l’instabilité économique. « Face aux préoccupations des familles, notre rôle est de vulgariser les mouvements observés sur le marché et leur incidence sur le portefeuille des clients», déclare Annabelle Dumais.

En effet, les conseillères et conseillers associés à SFL Gestion de patrimoine peuvent vous accompagner à toutes les étapes de votre vie, tout en vous aidant à prendre des décisions informées et à gérer vos ressources financières familiales de la façon la plus optimale possible.

« La planification financière, c’est un travail à 360° qui couvre la retraite, la planification successorale, les placements, la fiscalité, la gestion des risques et les assurances, les aspects légaux et, bien sûr, les finances. Les clients ne pensent pas toujours à revoir leur situation, alors c’est notre rôle d’être proactifs et de proposer des stratégies personnalisées. », explique Annabelle Dumais.

L’union fait la force

Getty Images

Annabelle Dumais et Noémie Sauvageau ont l’indépendance nécessaire pour proposer des solutions financières adaptées aux besoins de leurs clientes et clients.

Les conseillères et conseillers associés à SFL Gestion de patrimoine ont accès à une gamme élargie de produits provenant des principaux assureurs et compagnies de fonds au pays. « Nous voulons que nos clientes et clients atteignent un mieux-être financier qui leur permet de vivre de beaux moments, résume Noémie Sauvageau. Nous souhaitons surtout qu’ils vivent de beaux moments tout au long de leur vie. », souligne Noémie Sauvageau.

Avec une conseillère ou un conseiller indépendant associé à SFL Gestion de patrimoine, profitez d’un accompagnement financier qui répond à vos besoins à chaque étape de votre vie.

