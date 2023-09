La CAQ doit se ressaisir en faveur des aînés invalides

Je ne suis pas première ministre, ni ministre des Finances, ni ministre des Aînés, mais comme porte-parole de l’opposition officielle pour les aînés, les proches aidants et en matière de soins à domicile, je considère qu’il est de mon devoir de porter le flambeau avec les personnes aînées en situation d’invalidité.

Lorsqu’une personne est frappée d’invalidité et reconnue invalide après un processus fastidieux, elle touche des prestations d’invalidité et cesse de cotiser au Régime de rentes du Québec (RRQ). Sa future rente de retraite sera par le fait même inférieure à ce qu’elle aurait pu toucher, n’eût été son invalidité.

À partir de son 65e anniversaire, on la punit en réduisant sa prestation de 24 % vu qu’elle a touché des prestations d’invalidité entre 60 et 65 ans. On ne la considère plus invalide, mais retraitée. Cette « fin d’invalidité » est une vue de l’esprit, car la personne en fauteuil roulant ne se remet pas à marcher, et les dépenses liées à son invalidité comme l’achat de matériel non couvert par la RAMQ continuent d’augmenter.

Jugement rendu

Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a écrit noir sur blanc, dans un jugement rendu le 28 juillet 2023, que l’article 120.1 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (l’article 120.2 dans l’ancienne loi) porte atteinte au droit à l’égalité, fondé sur des déficiences mentales ou physiques.

Peu avant la rentrée parlementaire, la CAQ a décidé de porter ce jugement en appel.

Le RRQ est en très bonne santé financière, dixit le ministre des Finances durant les consultations sur le RRQ en février dernier. Et même s’il ne l’était pas, ce n’est pas à 28 000 personnes aînées invalides d’en porter le fardeau pour les 4,33 millions de participants au RRQ et les 2,2 millions de bénéficiaires.

Effets concrets sur les prestataires

J’exhorte donc le ministre des Finances à mettre de côté sa vision de colonnes de chiffres et à regarder les effets concrets de cette situation intenable au quotidien pour les personnes aînées invalides de 65 ans et plus. Il ne peut se dire sensible au sort de ces personnes d’une part et perpétuer la pénalité de 24 % d’autre part.

J’en appelle à l’empathie du premier ministre dans le contexte actuel de crise du logement, de l’itinérance et du coût de la vie. Monsieur Legault, saisissez l’occasion de ce jugement pour mettre fin à cette injustice :

Abrogez l’article de loi discriminatoire

Ne portez pas en appel le jugement du TAQ

Réglez avec les familles

Vous donnerez à nos concitoyens et concitoyennes invalides les moyens de préserver leur dignité au lieu de les condamner à la pauvreté à 65 ans.

La grandeur d’une nation ne se mesure-t-elle pas à la façon dont elle traite ses personnes les plus vulnérables ?

Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l’opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile