L’art de permettre à son enfant de prendre son envol

J’ai 45 ans. Je suis séparée du père de ma fille depuis dix ans et elle en a 20. Comme j’ai un métier prenant, j’avais mis une croix sur les hommes, pour lui consacrer tout le reste de mon temps. À part quelques aventures au cours de voyages d’affaires, je m’en suis tenue à ma promesse.

Mais lors d’un événement social il y a un an, j’ai fait la connaissance d’un homme charmant, de mon âge, et libre. On s’est revus et on est tombés en amour. Cette aventure, car c’est encore de ça qu’il s’agit puisque ma fille n’est pas au courant, je la vis passionnément en cachette depuis un an.

Mais l’homme en question ne voit pas les choses du même œil, et me presse de dévoiler son existence à ma fille pour que nous puissions nous voir officiellement et même emménager ensemble. Ma meilleure amie à qui je l’ai présenté me trouve folle de persister à tenir mon histoire secrète, vu qu’elle nous voit bien ensemble.

Mon problème, c’est que ma fille n’a pas encore terminé ses études, et que je crains de mal remplir ma promesse de lui donner le maximum pour me faire pardonner de m’être séparée de son père. Surtout qu’elle accepte encore mal la belle-mère qu’il lui a imposée depuis sept ans.

Comment prendre la bonne décision en étant déchirée comme je le suis en ce moment ? Si je perdais cet homme parce que je mets trop de temps à me décider, je m’en remettrais mal. Et si je manque à ma promesse, je risque de faire de la peine à ma fille. Gros dilemme !

Mère coincée entre deux amours

Je vous souligne le fait que vous avez signé « Mère (et non femme) coincée entre deux amours ». Est-ce à dire que votre engagement n’est pas aussi profond à l’égard de votre amoureux que celui que vous avez envers votre fille ? C’est là qu’il faut chercher votre réponse.

En sachant qu’à plus ou moins brève échéance, votre fille prendra son envol hors de votre nid, si votre amour pour ce monsieur est aussi fort que vous le dites, pourquoi devriez-vous continuer à vous refuser de vous épanouir en toute liberté ? Parce qu’une mère a aussi le droit de se réaliser comme femme. C’est en mettant tous ces ingrédients dans la balance que vous trouverez la bonne réponse.